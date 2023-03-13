屏東龍頸溪水岸工程動工 打造綠廊解決易淹水問題

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（中央社記者李卉婷屏東縣13日電）屏東縣政府為改善內埔鄉龍頸溪每當颱風暴雨來臨時易淹水問題，並打造水岸生態環境綠廊，啟動龍頸溪水岸環境營造計畫，總工程經費約新台幣7000萬元，今天動工，工期預計1年。

屏東縣政府表示，龍頸溪是貫穿內埔鄉與竹田鄉的重要溪流，也是客庄地區重要的生命之河，為改善易淹水同時打造水岸綠廊，民國108年啟動「蜿蜒龍頸溪，民水情相連」龍頸溪水岸環境營造計畫，進行排水路拓寬，及內埔橋、秋善橋與天后宮旁人行跨橋等3座橋梁改建，總經費約7000萬元。今天舉行動土儀式，工期預計1年。

屏東縣長周春米致詞指出，這段長約240公尺的內埔鄉的排水工程已經進行到最後一哩路，河岸將拓寬為12公尺至15公尺，由於工程緊鄰縣定古蹟天后宮、昌黎祠及民宅，為確保不會受到影響，進行測試機制，若有傾斜疑慮就會馬上停工。

水利處表示，橋梁改建以在地文化為裝飾出發點、柔和線條譬喻水流波動，以客家及天后宮意象進行裝飾，搭配休憩元素與夜間光景效果，加入宗教元素設置騰龍與祥雲點綴於休憩座椅空間，呼應龍頸溪名稱，橋上燈具造型另以廟宇燕尾及祭典的紅燈籠為主題，增添喜氣氛圍。

水利處說，為營造具有地方人文精神與歷史元素亮點，創造舒適友善的河濱環境，並串聯天后宮、伯公廟等周邊，期待能成為鄰里社區活動空間，讓龍頸溪展現具有客家歷史、文化、古蹟與遊憩的新風貌。（編輯：卞金峰）1120313