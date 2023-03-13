2016震塌維冠大樓重建「出雲居」 黃偉哲贈入厝禮金

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（中央社記者楊思瑞台南13日電）台南市永康區維冠金龍大樓在2016年震災倒塌，部分受災戶選擇原地重建，新大樓「出雲居」去年落成，所有權人陸續入住，完成重建程序，台南市長黃偉哲今天前往致贈入厝禮金。

出雲居住戶昨晚就煮了一大鍋湯圓，上午忙進忙出，端著湯圓招待黃偉哲及到訪的市府人員，分享入住喜悅，管委會主委連晃汶在受贈儀式致詞時數度哽咽，感謝市府團隊和社會大眾大力幫忙，得以一步一腳印把大樓蓋起來。

黃偉哲表示，7年前在地震中倒搨的維冠大樓，歷經各界努力終於浴火重生，自地震發生後，市府團隊一路積極協助救災、重建，一步步整合住戶意見，另一方面進行各項關懷措施，協助抹去住戶心中陰影，也讓0206善款得以妥適運用。

黃偉哲指出，災難會過去，大家辛苦的結晶與美麗則會留下來，希望出雲居住戶開心迎接新生活，針對住戶反映，希望將大樓旁未使用的空地闢為小公園，市府將著手研商，以成為開放空間為前提協助規劃設置。

維冠金龍大樓在2016年2月6日凌晨地震後倒塌，造成嚴重傷亡，有些受災戶選擇離開傷心地，有些努力爭取原地重建，經台南市政府提供都市更新及其他相關協助後，重建工程於2018年6月動土，去年2月謝土落成，住戶在去年下半年陸續入住。

當年在震災中失去愛子的連晃汶，災後與妻子決定努力再把孩子「生回來」，並選擇重建家園，之後順利生下小女兒。

「重新回家的感覺真好」，連晃汶告訴中央社記者，在新大樓還沒蓋好前，每次經過時心裡總覺得空虛，後來大樓一步步蓋起來，現在每次回家都會多看幾眼，經常會心一笑，選擇原地重建的住戶，都是對原來的家或家人有放不下的情感，現在住戶陸續住進來，大家平時交流也比其他社區更頻繁、親切。

連晃汶說，小女兒已6歲多，平常不避諱對小女兒提起這段往事，女兒雖未經歷，但多少能體會父母心中的痛，家人間情感也更緊密。（編輯：陳仁華）1120313