桃園神社供奉日本神祇惹議 廠商：與忠烈祠不同區

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桃園忠烈祠暨神社文化園區因供奉日本神祇引發議論。桃園神社委外廠商表示，園區內忠烈祠與神社屬不同區域，目前已將神祇分靈請離神社，民眾仍可入園體驗神社文化。圖為桃園神社建物外觀。（取自臉書「桃園神社_昭和拾參」）中央社記者魯鋼駿傳真 112年3月13日

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（中央社記者魯鋼駿桃園13日電）桃園市忠烈祠暨神社文化園區因供奉日本神祇引發議論。桃園神社委外廠商表示，園區內忠烈祠與神社屬不同區域，目前已將神祇分靈請離神社，民眾仍可入園體驗神社文化。

桃園市忠烈祠暨神社文化園區去年由委外廠商辦日本神祇文化相關活動，但忠烈祠裡供奉許多抗日烈士，許多學者、民眾批評，認為不妥。

委外廠商人員接受中央社記者電話訪問表示，桃園神社是日本境外保存很完整的神社，去年9月與日本北海道釧路鳥取神社合作，引進日本神社參拜文化，由鳥取神社神官勸請大國主大神與天照大神、豐受大神等分靈來台，希望達到神社祭祀祈願文化交流，還原歷史風貌。

委外廠商說明，日本的神道教信仰並無神尊或牌位實體，目前活動結束已由台灣的代理神官將神祇分靈請離神社，後續將和日方討論溝通，確認應以何種方式將神祇分靈請回較符合當地宗教文化，時間尚無法確定。

他說，桃園神社於1938年竣工，後來改為忠烈祠，多年前桃園市政府將其更名為桃園忠烈祠暨神社文化園區，園區內的中門以上為忠烈祠區域，而OT廠商營運的區域是中門以下的神社文化園區，外界可能認為園區內均屬忠烈祠，其實兩個區域是明顯劃分開的 。

委外廠商說，自從去年9月引進日本神社文化後，吸引很多民眾到場參觀，從過去每天不到10人入園，變成平日900人次、假日5000人次的入園人潮，提升園區內的經濟與觀光。

廠商說，目前園區內的部分裝飾因活動結束而陸續撤下，但神社佈置仍會保留，民眾仍可入園體驗日本神社文化。

桃園市政府民政局人員向中央社記者表示，由於桃園忠烈祠供奉的很多都是抗日烈士，在忠烈祠拜日本神祇有所衝突，近日確實收到許多民眾反映相關疑慮，將與委外廠商密切溝通，以更周延的作法活化歷史空間。（編輯：李錫璋）1120313