二哥中風3兄妹經濟陷困頓 基隆議長牽線助度難關

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基隆市陳姓男子因中風不良於行，由大哥與妹妹照料，因收入不穩和沉重醫療費，經濟陷困頓。議長童子瑋（2排右2）、議員吳驊珈（2排左1）與基隆市旗袍愛心協會成員13日前往陳家探視，並捐贈新台幣1萬元。（童子瑋提供）中央社記者王朝鈺傳真 112年3月13日

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（中央社記者王朝鈺基隆13日電）基隆市陳姓男子因中風不良於行，由大哥與妹妹照料，因收入不穩和沉重醫療費，經濟陷困頓。議長童子瑋牽線下，基隆市旗袍愛心協會今天前往探視，捐贈新台幣1萬元助度過難關。

基隆市警察局第一分局南榮路派出所警員2月查訪時，得知陳家兄弟2人都沒有結婚成家，兄妹3人平日住在一起，50多歲的二哥年初中風後就臥病在床，生活起居由60多歲的大哥與50多歲的妹妹輪流照顧，兄妹2人僅能以打零工維生。

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基隆市議會議長童子瑋、市議員吳驊珈與基隆市旗袍愛心協會成員今天前往陳家探視，陳家妹妹表示，二哥目前右邊身軀無法動彈，平日只能在客廳活動，她曾經一度想放棄二哥，但一想到兄妹情誼，加上二哥求生意志強烈，決定要用盡心力幫助二哥。

童子瑋透過新聞稿表示，副總統賴清德曾說「民進黨要回歸初心」，民進黨能夠累積厚實的民意基礎，就是因為心懷基層與弱勢，感謝基隆市旗袍愛心協會捐贈善款，他認為，善的循環是基隆人的精神，希望這次的愛心捐款，能像齒輪一樣持續轉動，讓更多基隆人的心緊密靠在一起。（編輯：李錫璋）1120313