捐血送雞蛋 民進黨雲林縣黨部3/19揪你挽袖

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

民進黨雲林縣黨部副執行長邱世文（左）14日到蛋雞場了解現況，並指出缺蛋雖是事實，但大家不要恐慌，也不要囤蛋，逐步讓雞蛋產銷回穩。（邱世文提供）中央社記者姜宜菁傳真 112年3月14日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣14日電）民進黨雲林縣黨部今天在臉書貼文，19日上午8時起在斗六捐血站舉辦活動，只要捐血250c.c.即可獲得1盒雞蛋和1包草莓夾心酥，若500c.c.則2盒，預計送出200盒。

民進黨雲林縣黨部副執行長邱世文今天到蛋雞場了解現況，蛋農解釋，老蛋雞產蛋率低，加上氣溫變化大和禽流感影響，導致產能降低，連帶雞蛋售價上漲，農委會去年有補助更新蛋雞，70天左右每隻20元，75天每隻25元，幫助雞隻新陳代謝。

邱世文說，雞農苦心經營，政府也有相關政策協助蛋機場，缺蛋雖然事實，仍呼籲大家不要恐慌，也不要囤蛋，讓蛋的產銷回穩。

民進黨雲林縣黨部在臉書（Facebook）宣布，19日上午8時至下午5時在斗六捐血站舉辦活動，當天捐250c.c.送1盒雞蛋和1包草莓夾心酥，500c.c.則各送雙份，預計送出200盒（2000顆）新鮮雞蛋。（編輯：黃世雅）1120314