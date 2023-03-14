高虹安錄唱五月天歌曲已獲授權 竹市警方：暫不播放

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（中央社記者魯鋼駿新竹市14日電）新竹市長高虹安因錄製反詐騙宣導短語時唱五月天歌曲而侵權。新竹市警察局表示，已取得五月天所屬公司「相信音樂」及中華音樂著作權協會授權，但為避免爭議，後續暫不播放。

新竹市警察局表示，昨天新竹市府接獲相信音樂電話，立即派承辦員警主動回電，警方將提供音檔播放的路段、時段等紀錄表格，依著作財產權相關規定取得授權，也同步聯繫中華音樂著作權協會取得授權事宜。

新竹市警察局晚間發聲明表示，經聯繫溝通後，相信音樂已授權給警方播放，也向警方表示樂於參與公益活動，並支持新竹市政府反詐騙宣導政策；另外也取得中華音樂著作權協會的支持，取得公開播送權。

新竹市警局表示，有市長高虹安唱歌的反詐宣導音檔，僅在12日當天定點、定時播放，引發風波後已於昨天停止播放，雖今天已取得協會及相信音樂授權，後續仍會暫停播放，避免再有相關爭議情況發生。至於其餘沒有唱歌的音檔，會持續播放。

新竹市警局提供新聞資料表示，為宣導反詐騙，日前邀請高虹安就不同類型的詐騙手法，錄製5則提醒式短語，自3月9日起於各大賣場、宮廟、健身中心、商家等處，以及垃圾車定點出勤時段播送。

高虹安錄製的反詐騙宣導短語，12日透過垃圾車定時、定點的垃圾清運路線，在垃圾車定點等待民眾時播放，由於其中一則音檔內容有高虹安翻唱五月天歌曲，版權問題引發熱議。（編輯：林治平）1120314