塔位不夠花蓮瑞穗新建納骨牆 擬增設環保植葬區

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花蓮瑞穗鄉「公園化公墓」因塔位不敷使用，新建納骨牆，目前待驗收後即可啟用，鄉長吳萬德（左）等到場視察與關心。中央社記者李先鳳攝 112年3月15日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣15日電）清明節為傳統重要祭祀節日，祭祖掃墓緬懷先人，花蓮瑞穗鄉「公園化公墓」因塔位不敷使用，新建納骨牆近期完工；鄉長吳萬德說，環保意識抬頭，未來將增設環保自然植葬區。

瑞穗鄉公所訂於4月5日在「公園化公墓」納骨塔前舉辦祭祖法會，安排天主教、基督教、佛道教等儀式，提醒民眾納骨塔內禁止燒香及焚金銀紙。

瑞穗鄉人口約逾1萬1000人，行政區劃為11個村，鄉內有公園化公墓、奇美公墓、舞鶴公墓、富源公墓等處。

吳萬德告訴中央社記者，鄉立公園化公墓納骨塔民國78年啟用，約有3000個塔位，為讓殯葬設施更加完備，因供骨灰（骸）存放處所已不足，且考量興建納骨塔經費高、地點取得不易，建造費時等因素，因而新建納骨牆，包含中式4432、西式3328個塔位，工程經費新台幣4000多萬元，目前待驗收後即可啟用。

此外，公墓園區內的火化場因設備老舊去年已停用，經鄉民代表會同意以1800多萬元經費更新設施，近期將發包動工，工期180天，預計今年9月完工。

瑞穗鄉公所殯葬暨公共造產管理所長王祥賢表示，自1970年代開始，政府即大力推廣「火化入塔」，目前火化觀念已普遍為民眾接受，因此施行土葬已少之又少，未來也考慮設置環保自然植葬方式，鄉長相當關心重視，積極爭取經費進行園區綠美化，與周邊環境互相結合，營造清幽綠化景觀。

發揚追思敬祖美德並鼓勵民眾返鄉祭祖，花蓮縣政府自102年起推出清明掃墓便民措施，於縣內13鄉鎮市戶政事務所及各公墓、納骨塔等據點發放鮮花與礦泉水等掃墓用品，獲民眾好評；另外，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫工作，同時備有消毒酒精及防蚊液供使用，確保民眾衛生健康。（編輯：陳仁華）1120315

花蓮瑞穗鄉立火化場因設備老舊，已停用近一年，有需求的民眾暫時轉往玉里鎮火化，鄉公所表示，近期將發包動工，預計今年9月完工。中央社記者李先鳳攝 112年3月15日