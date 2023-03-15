竹北市發放紓困金 第1階段弱勢族群先受惠

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（中央社記者郭宣彣新竹縣15日電）新竹縣竹北市分3階段發放市民民生紓困金，每人新台幣6000元，今天完成第1階段發放，優先給弱勢族群有1萬2951人受惠。

竹北市公所提供新聞資料指出，市公所在合法程序、合理不排擠公共建設、合乎民情下獲得竹北市民代表會支持，通過編列新台幣12億7000萬元紓困金經費，並採取「溫馨直送、E化申請、現金領取」3階段發放。

竹北市公所向中央社記者表示，今天為進行第1階段紓困金發送為「溫馨直送」，這是為弱勢族群提供便捷的優先服務，發放對象為列冊低收、中低收入戶、66歲以上領有健保補助長輩，符合資格人數為1萬2951人，不需申請即匯款入帳，而在今天上午8時已全數匯入民眾帳戶。

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受惠的彭姓民眾接受中央社記者電訪表示，今天已前往銀行刷簿子，收到竹北市公所發放的6000元紓困金，這筆費用將用於購買民生物品等，很實用也感到很開心。

市公所表示，第2階段「E化申請」，是透過線上24小時申請，市公所將設申請站，於上班期間協助不諳系統操作市民完成線上申請，資料核對無誤就匯款項到指定帳戶；第3階段「現金領取」，設發放站供民眾領現金。（編輯：方沛清）1120315