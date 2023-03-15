更多編輯台推薦新聞：
「台版彈簧刀」無人機亮相 學者：削弱共艦登陸能力
政治

「台版彈簧刀」無人機亮相 學者：削弱共艦登陸能力

媽的多重宇宙橫掃奧斯卡 幕後推手：這部片是獻給台灣父母的情歌
娛樂

媽的多重宇宙橫掃奧斯卡 幕後推手：這部片是獻給台灣父母的情歌

佐佐木朗希為觸身球親送零食賠罪 捷克隊總教練被圈粉
運動

佐佐木朗希為觸身球親送零食賠罪 捷克隊總教練被圈粉

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
宏都拉斯擬與中國建交 外交部召見大使表達嚴正關切
首頁 / 地方

竹北市發放紓困金 第1階段弱勢族群先受惠

2023/3/15 10:55
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣15日電）新竹縣竹北市分3階段發放市民民生紓困金，每人新台幣6000元，今天完成第1階段發放，優先給弱勢族群有1萬2951人受惠。

竹北市公所提供新聞資料指出，市公所在合法程序、合理不排擠公共建設、合乎民情下獲得竹北市民代表會支持，通過編列新台幣12億7000萬元紓困金經費，並採取「溫馨直送、E化申請、現金領取」3階段發放。

竹北市公所向中央社記者表示，今天為進行第1階段紓困金發送為「溫馨直送」，這是為弱勢族群提供便捷的優先服務，發放對象為列冊低收、中低收入戶、66歲以上領有健保補助長輩，符合資格人數為1萬2951人，不需申請即匯款入帳，而在今天上午8時已全數匯入民眾帳戶。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

受惠的彭姓民眾接受中央社記者電訪表示，今天已前往銀行刷簿子，收到竹北市公所發放的6000元紓困金，這筆費用將用於購買民生物品等，很實用也感到很開心。

市公所表示，第2階段「E化申請」，是透過線上24小時申請，市公所將設申請站，於上班期間協助不諳系統操作市民完成線上申請，資料核對無誤就匯款項到指定帳戶；第3階段「現金領取」，設發放站供民眾領現金。（編輯：方沛清）1120315

#竹北
#紓困金
#弱勢族群
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族