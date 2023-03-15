高市中崙國中女子手球隊 出國欠經費盼外界伸援手

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄15日電）高市中崙國中女子手球隊8月代表台灣參加在匈牙利舉行維斯普雷姆國際手球邀請賽。由於球員們大多家境不佳，學校最近協助募款，盼外界伸出援手，讓小球員能一圓為國爭光夢想。

鳳山區中崙國中女子手球隊首次參賽，就勇奪民國111年中華奧會100周年全國手球錦標賽女子組16歲組冠軍，取得今年8月代表台灣參加在匈牙利舉行的維斯普雷姆國際手球邀請賽。

教練許麗萍說，中崙國中女子手球隊贏球完全靠苦練，球員們為了奪牌，上課以外時間都在練習，幾乎沒有自己休息時間，隊中12位女生大多來自隔代教養與原住民家庭學生，她們對手球運動充滿熱情，也將奪牌視為自己努力目標，靠著堅持與不放棄才能在這次全國比賽中，一路過關斬將取得勝利。

校長王文霖表示，出國比賽為國爭光，對全體隊員們來說，是一個苦練許久夢想成真的機會，但隊員大多家境不佳，無力支付出國參賽費用，並且平日練習與比賽大部分開支，均由球隊成員、家長自己支付。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

對於8月將赴匈牙利賽事經費籌措，王文霖說，學校尋求各種管道找經費，目前缺少經費新台幣100萬元，對學校與參賽學生家庭都是一個巨大負擔，希望外界能給予協助，不管金額多寡都會讓隊員們與家庭感受溫暖，也讓小球員們能一圓為國爭光夢想。

中崙國中女子手球隊展現攻守俱佳技巧，去年11月9日至15日初試啼聲組隊，參與111年中華奧會100周年紀念全國手球錦標賽，3戰皆捷勇奪女子組16歲組冠軍，首次參與國內大型比賽就奪金，成為國內相當被看好的女子手球隊，也代表國家參加於今年8月14日至18日在匈牙利舉行維斯普雷姆國際手球邀請賽。（編輯：孫承武）1120315