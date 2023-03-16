感受生命的缺憾與美好 新上國小辦生命障礙闖關

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為讓學生體驗身體障礙者的感受，高雄市新上國小特別舉辦生命教育闖關活動，規畫矇眼走路等關卡，學生們在志工帶領下實際感受看不見的生活體驗。（高雄市新上國小提供）中央社記者林巧璉傳真 112年3月16日

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（中央社記者林巧璉高雄16日電）為讓學生體驗身體障礙，高雄市新上國小舉辦生命教育闖關活動，規畫矇眼走路、以腳脫襪、單手串珠等關卡。校長王彥嵓說，這是一堂真誠的生命教育課，讓孩子更珍惜生命的美好。

「矇著眼走樓梯好可怕！」新上國小三年級學生全都完成生命體驗闖關活動，有學生說，原來看不見是這麼可怕，用腳脫襪子是這麼的不容易。

教育局發布新聞稿指出，新上國小輔導處每學期這週會策畫生命教育闖關活動，邀請伊甸基金會、大愛爸媽們擔任志工。全部的孩子都過五個關卡，體驗身體障礙的不便，了解身障人士的日常生活。

障礙關卡包括用腳脫襪子的「穿脫不易」、矇著眼睛走樓梯的「請跟我來」、用單手將珠子串入線的「單手串珠」、聽不見聲音的「看唇說話」以及矇著眼睛夾果實的「海底撈月」等。

新上國小表示，學生今天體驗身障人士的生活，原本用雙手件簡單脫襪子的一個動作，現在只能靠雙腳脫下。有孩子邊脫邊說「真的好難啊！」在看唇說話關卡時，有學生認真猜同學說的話，但猜了很多次都猜錯。

學生林至萱說，闖關完才知道原來身障人士生活真的很困難，以後會想多幫助他們。學生宋紀和則說，闖關後深刻感受健康的重要，自己要好好珍惜自己的生命，幫助更多人。

校長王彥嵓說，這是一堂真誠的生命教育課，集結了來自不同領域的志工與老師一起打造可貴的課程。讓孩子領略生命真實與缺憾的變化，在面對身障人士時可以有多一分的關懷與包容，也更能珍惜自己生命的美好與幸福。（編輯：黃世雅）1120316