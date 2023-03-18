嘉市228罹難者不只陳澄波 民間紀念媒體人蘇憲章

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（中央社記者蔡智明嘉義市18日電）民間團體今天在嘉義火車站紀念228事件，桃山人文館長林瑞霞說，要讓民眾瞭解嘉市罹難者不只陳澄波，還有媒體人蘇憲章等人代表市民與國民黨軍隊談判，卻在車站前被槍決。

嘉義市桃山人文館等民間團體與民進黨市議員蔡文旭，今天在嘉義市火車站前廣場紀念228罹難者蘇憲章等人，今天與會者還有高中生、大學生與國小的小朋友。

林瑞霞告訴中央社記者，今年紀念活動的主角是蘇憲章，目的是要讓年輕一輩瞭解，嘉市罹難者不只有畫家陳澄波，還有很多較不出名的人，他們只為社會的和平盡一些心力就遭殺害。1947年蘇憲章與其他10人未經審判於嘉義火車站前被槍決，3月21日是他們的祭日。

陳姓民眾今天帶著讀國小的女兒、兒子來參與活動，他接受中央社記者訪問說，希望下一代也能瞭解這段歷史，要好好珍惜目前擁有的幸福日子。

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林瑞霞說，吳三連台灣史料基金會出版「嘉義驛前二二八」一書指出，蘇憲章曾擔任教員，日治時期進入報社工作，二次世界大戰後擔任「臺灣新生報」嘉義分社主任。228事件爆發後，嘉義市發生嚴重軍民衝突，當時地方人士為了平息紛爭，組成「二二八事件處理委員會」，蘇憲章因是媒體人擔任宣傳部長。

林瑞霞表示，蘇憲章與軍方談判後，認為對方無意解決問題，便決定不再插手，與家屬一起疏散到山區。國民黨軍隊接管嘉義後，有風聲傳出他可能被捕，但他自認什麼事都沒做，仍然回到家中，卻在1947年3月20日被捕，隔日就被槍決，享年44歲。（編輯：郭諭儒）1120318