師法自然與創新 高市借鏡星國發展經驗

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（中央社記者蔡孟妤高雄20日電）為提升城市景觀與防災應變，高雄市工務局今天邀請新加坡國家發展部國家公園管理局資深官員鄧國輝演講，分享氣候、地理環境相似的東南亞景觀防災策略，並交流彼此城市發展經驗。

受氣候變遷影響，環境變化越發極端，暴雨洪水、乾旱缺水問題已成為人類近期無法忽視生存危機，如何找出對策是全球各國面臨的重要課題。

鄧國輝（Damian Tang）也是國際景觀建築師協會亞太區前任理事長、常務委員會主席。他指出，新加坡地小人稠，是氣候變遷高風險國家，意識到未來可能導致的生存威脅，很早便將防災政策納入國家發展策略中，將新加坡定位為「自然中的城市」（City in Nature），走向「親生態性城市」（Biophilic City）。運用師法自然設計，並運用智慧系統與永續解決方案支持城市發展，在綠化基礎下昇華景觀系統與功能，同時需要政府與民眾攜手合作來營造並加強城市韌性。

鄧國輝說，綜觀新加坡親生態性策略，透過向自然學習方式，利用綠色基盤建設（Green Infrastructure, GI）創造多功能綠化空間網絡，將城市中不同空間以水與綠加以連結，打造多樣性生態城市，透過生態工法儲存、回收、再利用天然資源，形成自然循環性系統，有助於提升環境品質，並強化面對氣候變遷帶來衝擊損失時的抵禦及復原能力。

工務局長楊欽富表示，新加坡在景觀策略及成果上績效卓著，近年來因應全球氣候變遷衝擊，星國景觀策略更躍升至能因應急遽變化層級，在有限土地及資源內，運用低強度的綠色基盤建設，將自然融入城市中共生共存，除成為新加坡特色，也影響周邊同緯度國家學習。

楊欽富說，高雄市位處熱帶及亞熱帶地區，現階段也面臨極端氣候影響，在翻轉城市景觀同時，將吸取新加坡經驗，作為後續城市改造發展範本。期許未來透過由上而下策略性行動，逐步導入公私協力進行實踐，同時研發創新設計，持續系統性整合管理，高雄將能成為優質韌性景觀城市。（編輯：孫承武）1120320