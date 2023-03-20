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部落水情告急 苗栗縣泰安鄉睽違30年辦祈雨祭儀

2023/3/20 18:41（3/20 19:06 更新）
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中南部久未降雨，苗栗縣泰安鄉各泰雅族部落水情告急，鄉公所20日在洗水坑溪畔舉辦祈雨祭儀，以牲畜放血至河中祭河，祈求天降甘霖，讓鄉內以務農為主的族人生活無虞、農作豐收。（泰安鄉公所提供）中央社記者管瑞平傳真 112年3月20日
中南部久未降雨，苗栗縣泰安鄉各泰雅族部落水情告急，鄉公所20日在洗水坑溪畔舉辦祈雨祭儀，以牲畜放血至河中祭河，祈求天降甘霖，讓鄉內以務農為主的族人生活無虞、農作豐收。（泰安鄉公所提供）中央社記者管瑞平傳真 112年3月20日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣20日電）中南部久未降雨，苗栗縣泰安鄉各泰雅族部落水情告急，鄉公所睽違30年，今天在洗水坑溪畔舉辦祈雨祭儀，祈求天降甘霖，讓鄉內以務農為主的族人生活無虞、農作豐收。

泰安鄉公所指出，泰雅族的祈雨祭是因為乾旱而執行的儀式，早期泰雅族的主要農作物是小米或旱稻，近期則有不同的經濟作物，例如竹筍、生薑、四季豆、李子、草莓及番茄等，皆仰賴每年的春雨滋潤，然而近幾年天候異常，務農為主的族人無法像往常配合天候順利採收。

除了農業灌溉，泰安鄉長陳吉基告訴中央社記者，鄉內多數地區民生用水是從山脊引水至部落，但久未降雨，水源頭日漸乾枯，族人難免恐慌，經與部落頭目、長老商議，決定藉由傳統的泰雅族祭儀，祈求天降甘霖，也撫慰族人不安的心。他說，距離上一次舉辦祈雨祭儀，已逾30年。

「112年泰安鄉祈雨祭儀」今天在鄉公所前洗水坑溪畔辦理，由陳吉基會同3名部落頭目擔任主祭者，並邀請鄉民代表、村長等地方人士共同祈求祖靈庇佑，期望透過祈雨祭帶來豐沛雨量，滋潤乾涸的大地，讓族人生活無虞、農作豐收。（編輯：李錫璋）1120320

苗栗縣泰安鄉民生用水多數是從山脊引水至部落，但久未降雨，水源頭日漸乾枯，鄉公所與部落頭目、長老20日舉辦泰雅族祈雨祭儀，祈求天降甘霖，也撫慰族人不安的心。（泰安鄉公所提供）中央社記者管瑞平傳真 112年3月20日
苗栗縣泰安鄉民生用水多數是從山脊引水至部落，但久未降雨，水源頭日漸乾枯，鄉公所與部落頭目、長老20日舉辦泰雅族祈雨祭儀，祈求天降甘霖，也撫慰族人不安的心。（泰安鄉公所提供）中央社記者管瑞平傳真 112年3月20日
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陳吉基
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