秋紅谷黑天鵝寶寶滿月 中市府發送蛋糕分享喜悅

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台中市七期秋紅谷景觀生態公園的一對黑天鵝，上個月喜獲5隻萌寶，成為公園裡的亮點。台中市建設局22日為寶寶們舉辦滿月活動，與民眾分享喜悅。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年3月22日

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（中央社記者郝雪卿台中22日電）台中市七期秋紅谷景觀生態公園的一對黑天鵝，上個月喜獲5隻萌寶，成為公園裡的亮點。台中市建設局今天為寶寶們舉辦滿月活動，提供200份小蛋糕與民眾分享喜悅。

秋紅谷景觀生態公園水池2月新添成員，5隻黑天鵝寶寶在池塘裡悠遊嬉戲的模樣，已經成為公園裡最受歡迎的景點之一，建設局下午舉辦「萌寵鵝寶滿月活動」，並在現場提供200份小蛋糕，與民眾共同分享黑天鵝寶寶滿月的喜悅。

建設局長陳大田表示，市長盧秀燕重視「生態保育」及「人本環境」，對於建設局團隊呵護秋紅谷黑天鵝及寶寶們的努力與用心給予肯定，今天萌寶們滿月，要與大家一起分享彌月喜悅，並於活動中分送彌月蛋糕給在場的民眾。

陳大田指出，自從黑天鵝孵蛋到孵化至今，工作人員透過科技系統掌握黑天鵝和寶寶們情況，確保牠們不被打擾，並得到最好照顧。建設局也為黑天鵝家族打造最舒適的活動場所，讓牠們能夠自然生活和繁殖。

秋紅谷景觀生態公園是全國票選最喜歡來訪的下凹式公園，陳大田說，除了國內有許多機關前來觀摩，近期也將有國外來賓參訪。另外，5月7日台中市也將舉辦第2屆的台中市民野餐日，並擴大舉行到全台中市，屆時歡迎民眾一同參與盛會。（編輯：謝雅竹）1120322