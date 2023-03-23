春假遊紅毛港文化園區 劇場、樂團、手作樣樣有

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高雄市政府文化局春假期間在紅毛港文化園區推出系列活動，有兒童劇場、樂團表演和各式趣味體驗活動。（高雄市政府文化局提供）中央社記者林巧璉傳真 112年3月23日

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（中央社記者林巧璉高雄23日電）高雄春假期間有多場演唱會，除了樂團五月天、歌手張惠妹、大港開唱等，文化局也在紅毛港文化園區推出系列活動，有兒童劇場、樂團表演和各式趣味體驗活動。

高雄市文化局發布新聞稿表示，紅毛港文化園區是「大船入港」的首席景點，4月1日至4日有「海嗨！紅毛港生活週」活動，只要購票入園就可參加各式活動。

活動有趣味歌唱競賽，獎金最高新台幣5000元，報名至3月28日。配合兒童節也推出體驗活動，包括以傳統漁網編織法製作環保水杯袋、竹筷變身老童玩手作、俚語教學等。還有人氣兒童劇場和室內樂團表演。

文化局長王文翠表示，希望大家來享受演唱會、音樂祭的同時，也能到全台「大船入港」必收景點的紅毛港，體驗高雄港灣獨一無二的魅力。園區規劃多元體驗紅毛港文化的活動，演唱會票根更享文化遊艇遊程船票折扣。

文化局指出，活動期間園區更邀請30家古早味美食及海洋主題手作小物攤位進駐，現場有野餐區讓民眾享美食看夕陽吹海風。如有演唱會門票可享文化遊艇優惠。連假期間也推入園門票抽紅毛港烏魚子禮盒。（編輯：謝雅竹）1120323