台南大新營區入夜飄惡臭 環保局揪元凶告發

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台南市大新營區入夜飄惡臭，台南市政府環保局23日查獲惡臭來自於柳營區一家堆肥工廠及2處未確實覆土的農地，依法告發。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年3月23日

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（中央社記者張榮祥台南23日電）台南市大新營區入夜飄惡臭，台南市政府連夜追查，今天查獲惡臭來自於柳營區一家堆肥工廠及2處未確實覆土的農地，依法告發，且要求立刻改善。

台南市政府環保局今天發布新聞稿指出，台南市大新營區近來入夜屢飄惡臭，環保局出動3組夜間稽查人員10多人，21日及22日循著味道往上風處追查，且動用微感器監測數值掌握異常區域。

環保局最終揪出惡臭元凶，分別是柳營區一家堆肥工廠及2處未確實覆土的農地，其中一處堆肥面積約2公頃，造成施肥味道外溢，環保局依違反廢棄物清理法及空氣污染防制法規定告發，並要求業者立刻改善。

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環保局表示，傳統農作施肥常使用未經熟成的生禽畜糞，散發惡臭及孳生蒼蠅，甚至造成土壤養分不均、發酵酸害、病蟲害及銅鋅等重金屬污染，影響作物生長，環保局建議農民即時覆土，多一道工序，減少鄰里反感及陳情機會。

環保局統計，近年來已執行大新營區244家次異味聯合稽查，告發違規84件，共裁罰新台幣357萬7003元。環保局異味官能實驗室24小時待命，即時蒐證，民國110年1月迄今執行22件聞臭業務，其中以畜牧業19件居冠，其次是飼料製造業2件，皮革製造業1件。（編輯：謝雅竹）1120323