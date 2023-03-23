彰化市路面塌陷原因不明 11車混凝土灌漿搶救

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彰化市平和八街路面21日突然塌陷，馬路出現深約3公尺坑洞，台灣自來水公司先後派出11車次混凝土攪拌車灌土填坑，23日已穩定狀況。中央社記者吳哲豪彰化攝 112年3月23日

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（中央社記者吳哲豪彰化23日電）彰化市平和八街路面21日塌陷，馬路出現深約3公尺坑洞，台灣自來水公司先後派出11車次混凝土攪拌車灌土填坑，暫時不讓坑洞擴大，今天已穩定狀況，至於塌陷原因仍不明。

彰化市平和八街地面21日突然塌陷，不斷湧出自來水，塌陷範圍長約5公尺、寬3公尺，台灣自來水公司人員到場後，原以為水管破漏，不過昨天塌陷面積變大，坑洞深度也從2公尺變成3公尺。

自來水公司人員除將塌陷現場圍起來，禁止民眾靠近外，也派出11車次混凝土攪拌車前往灌漿搶救，彰化縣長王惠美以及彰化市長林世賢昨晚也到場關心塌陷情形，了解道路兩旁的民宅是否受影響。

王惠美要求，必須以居民安全為第一優先考量，同時查明是因水管破裂掏空路面造成塌陷，還是與污水下水道有關。

至於路面塌陷狀況今天已穩定，坑洞也未擴大；台水公司第11區管理處長謝錫熊接受媒體聯訪時說，漏水的是小管徑水管，且水管位在地底1公尺深，漏水量不至於造成塌陷，懷疑是地層先塌陷，才讓水管錯位漏水。

縣府水利資源處長馬英傑則表示，污水下水道位在地底6公尺深，可能是上方自來水管漏水，造成地層塌陷，影響污水管移位，目前先進行灌漿緊急處理，後續再進行修復工程。

林世賢則指出，縣府、市公所及自來水公司將一起解決問題，也會委託土木技師公會進行鑑定，以釐清塌陷原因和責任歸屬。（編輯：謝雅竹）1120323