張容榕未就職富里鄉長 代鄉長江東成被勸進補選

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花蓮縣富里鄉公所24日舉行當選人張容榕第2次宣誓就職及交接典禮，張容榕仍未出席，視同缺額，將辦理補選。中央社記者張祈攝 112年3月24日

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（中央社記者張祈花蓮縣24日電）花蓮縣富里鄉長當選人張容榕未現身第2次宣誓就職典禮，3個月內將補選；就職典禮上支持者勸進代理鄉長江東成「留下來」，江東成首度鬆口說，如果地方有需要，會全力以赴。

富里鄉公所今天上午10時30分舉行第2次宣誓就職及交接典禮，典禮開始後，主持人唱名3次張容榕未到，隨即宣布典禮結束。

監交人明良臻會後接受媒體聯訪表示，依宣誓條例規定，應另定日期舉行宣誓而仍未依規定宣誓者，視同缺額；另依地方制度法規定，將於3個月內完成補選，補選日期待選舉委員會公布。

前張容榕後援會長姜守危接受媒體聯訪說，希望張容榕好好學習、天天向善，人生路程還很長；選舉期間力挺張容榕的富里鄉農會總幹事張素華說，張容榕不就職雖讓大家失望，但仍感謝張容榕參選，給富里改變機會。

宣誓就職典禮結束後，富里鄉農會成員拿出預先準備好的「江東成留下來，富里需要江東成」布條，並送上鮮花勸進江東成參選。

江東成說，盡力完成代理鄉長任務，是否參與補選「順其自然」；不過，江東成見到鄉親熱情後，首度鬆口「若鄉親需要我，願意全力以赴」，也坦言已遷戶口到富里。

張容榕去年登記參選富里鄉長後約1個月，以家人反彈為由，透過社群網站臉書（Facebook）宣布退選，隨後遷出戶籍，且競選期間未出面，由支持者自發性宣傳，但張容榕擊敗尋求連任的前富里鄉長陳榮聰後，一直未宣誓就職。（編輯：李明宗）1120324

花蓮縣富里鄉長當選人張容榕24日仍未現身第2次宣誓就職典禮，將於3個月內完成補選；就職典禮上支持者勸進代理鄉長江東成「留下來」。中央社記者張祈攝 112年3月24日