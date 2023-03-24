阿里山櫻王將盛開 週末迎1.2萬遊客入園賞花
2023/3/24 13:47（3/24 14:41 更新）
嘉義林管處24日指出，阿里山國家森林遊樂區阿里山工作站前櫻王（染井吉野櫻）目前花開7成，預估本週末（25日、26日）將開至8成，也有可能盛開。（嘉義林管處提供）中央社記者蔡智明傳真 112年3月24日
（中央社記者蔡智明嘉義縣24日電）阿里山國家森林遊樂區內櫻王週末將盛開，嘉義林管處估週末有逾1萬2000名遊客入園賞花，園區水源尚可供應遊客使用，但久未降雨，呼籲遊客節約用水，並留意用火安全。
嘉義林管處今天告訴中央社記者，阿里山國家森林遊樂區內阿里山工作站前櫻王（染井吉野櫻）花已開約7成，預估本週末將開至8成，也有可能盛開，園區內其他染井吉野櫻開花約5成。
嘉義林管處說，阿里山花季即日起至4月10日止，花季期間平日都有4500、5000人左右入園，假日大概在6000、7000人，預估星期六、日2天將會超過1萬2000人到阿里山賞花。
嘉義林管處表示，目前園區水源尚可供應遊客使用，但久未降雨，呼籲遊客節約用水，進入山區遊憩請多加留意用火安全，共同防範森林火災。
嘉義林管處指出，阿里山森林遊樂區三月底陸續有枝垂櫻、大島櫻、關山櫻、一葉櫻、高砂櫻、普賢象櫻、木蘭、台灣一葉蘭、玉山杜鵑、雛菊等接力開花。清明連假園區內的染井吉野櫻都會盛開。（編輯：郭諭儒）1120324
嘉義林管處24日說，阿里山國家森林遊樂區霧社櫻已盛開，吸引不少遊客拍照。（嘉義林管處提供）中央社記者蔡智明傳真 112年3月24日
嘉義林管處24日說，阿里山國家森林遊樂區祝山林道旁的玉山杜鵑花已陸續綻放，歡迎民眾前來遊賞。（嘉義林管處提供）中央社記者蔡智明傳真 112年3月24日
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