議員批青委會形同虛設 北市府：已排29日開會

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（中央社記者黃麗芸、陳昱婷台北26日電）台北市長蔣萬安競選時曾提設「青年事務局」政見，日前遭台北市議員吳沛憶批跳票，她今天又指蔣上任後迄今未開過青委會會議；北市府今天說，已排定29日召開大會。

民進黨籍台北市議員吳沛憶今年2月底曾指出，台北市議會早有成立青年局的提議，蔣萬安競選時跟進並承諾優先成立青年事務局，但迄今只有空話，台北市政府也無具體規劃和時程，質疑是「蔣空話」詐騙青年；北市府則說，正積極盤點評估。

事隔約1個月，吳沛憶今天再發布新聞稿指出，蔣萬安上任後竟不曾召開台北市青年事務委員會會議，認為蔣萬安執政不僅民眾無感，還不甩北市府規定，應依法召開的會議都不開，直批蔣萬安是否還在睡。

吳沛憶表示，最近一次青委會會議召開時間為前任台北市長柯文哲任內的民國111年12月20日。且根據青委會設置要點第四點規定，須每3個月召開1次會議，若主任委員因故不能主持，需指派副主任委員代理。

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她說，現為青委會主委的蔣萬安上任後，不僅未親自或指派副主委召開會議，且距上次開會時間已超過3個月時間，違反北市府規定，現在的青委會形同虛設，蔣萬安根本無心推動青年事務，其青年政策是開倒車，難怪蔣萬安執政民眾大嘆無感。

對此，北市府副發言人徐政璿回應，青委會早在今年3月16日就發出開會通知，並排定3月29日召開大會，符合3個月開會1次的規範，且蔣萬安非常重視青年議題，從未停止相關事務的推動，上任以來已蒐集青年意見並彙整成提案，將在委員會上討論。（編輯：蕭博文）1120326