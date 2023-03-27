七堵站旁1.6公頃土地開發 台鐵樂意配合基隆

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（中央社記者王朝鈺基隆27日電）基隆市有意與台鐵合作開發七堵火車站旁1.6公頃土地，市長謝國樑說，市府正研擬容積移轉要點，只要給更多經費，就可提供更多容積，因為基隆需要錢蓋捷運。台鐵表達樂意配合。

立法院財政委員會召委羅明才和立法委員李貴敏等人，今天前往七堵火車站考察。

基隆市政府都市發展處長謝孝昆簡報時指出，七堵火車站周邊光明路上有2筆共1.6公頃土地，其中一筆1.1公頃土地，權屬為交通部台灣鐵路管理局，使用分區為商業區，目前作為停車場使用，另一筆土地約0.5公頃，土地權屬為基隆市政府，使用分區為停車場用地。

謝孝昆指出，台鐵局這筆土地過去是鐵路用地，因為台鐵地下化南港專案而騰空，民國90多年重劃完成後，可惜未能善加利用，市府希望透過開發作為商辦大樓，結合周邊航港貨運產業，加上未來在七堵區設捷運站，整體串聯後活絡七堵站周邊，也帶動老舊社區更新。

台鐵局副局長朱來順表示，台鐵局未來生機就在開發，希望也樂意配合市府開發這筆土地，以南港、松山車站開發案為例，大眾運輸導向發展（TOD）的開發，在財務上不只台鐵受益，國家和地方受益更多，還有更多無形部分，例如增加就業機會等，對民眾、政府、台鐵都有幫助。

謝國樑表示，市府正研擬容積移轉要點，不管在選前或是現在財政需求都有必要性，只要給市府更多經費，市府未來可提供更多容積，因為基隆需要錢蓋捷運，蓋捷運比較缺錢。

羅明才說，基隆是北北基桃經濟生活圈重要一環，但長期以來很可惜，市民總覺得為何基隆的交通、生活方式會矮人一截，今天特地前來傾聽心聲，瞭解有哪些事項需要中央支持。（編輯：方沛清）1120327