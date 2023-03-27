鳳山日照社福中心啟用 陳其邁與長輩同樂

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高雄市鳳山日照社福多功能中心27日啟用，市長陳其邁（左5）和民意代表一同出席揭牌，強調「市民在哪裡、服務就到哪」。（高雄市政府教育局提供）中央社記者林巧璉傳真 112年3月27日

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（中央社記者林巧璉高雄27日電）鳳山日照社福中心今天揭牌啟用，高雄市長陳其邁表示，響應「一個國中學區、一個日照中心」國家政策，上任至今高雄日照中心從44個增至107個，「市民在哪裡、服務就到哪」。

位於93期重劃區內的鳳山日照社福多功能中心，總經費達新台幣1億9500萬元，衛生局新聞稿表示，109年起經市府跨局處合作爭取，獲國發會及衛福部補助9650萬元，其餘由高市府自籌。

陳其邁今天接受媒體聯訪表示，上任後首次議會備詢，有不少議員建議93期重劃區應有長輩、小朋友和社福團體需要的服務中心。在大家共同努力下促成鳳山日照社福多功能中心供應全面式長照與兒福需求，涵蓋所有功能，提供原海光四村、海光里附近約1萬多名長輩，加上鄰近鄰里人口超過10萬人。

陳其邁隨後走訪中心內包括失能失智混合型日照中心、失智日照中心、失智據點、鳳山社區大學、非營利幼兒園、公托中心、身心障礙日間照顧、社區關懷等多功能據點，並與長輩們同樂。

陳其邁說，高雄65歲以上長輩人口約占17%，除了日照中心從44個增加到107個，社區關懷據點在年底將達到545個、C級巷弄站達511個。市府也大力推動公托、公共化教保服務、平價教保服務，減輕家長負擔。

衛生局表示，鳳山日照社福多功能中心為創新整合型服務場館，經市府團隊評選，各空間將委託民間單位，預估造福500位以上長輩、孩童及家庭，也增加市民工作機會。

工務局新建工程處表示，施工團隊以1年4個月，興建這棟地上3層建物，施工品質榮獲城市工程品質金質獎肯定，並取得綠建築標章。此外，結合自強公園尊重自然設計手法及當地原有海軍文化元素，設置海船特色兒童遊具，活絡社區照顧量能及完善照顧服務體系。（編輯：孫承武）1120327