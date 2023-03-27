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清明連假台南訂房率逾8成 多項活動接力登場

2023/3/27 17:13
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（中央社記者張榮祥台南27日電）今年清明連假有5天，大批遊客將湧進台南，市府也規劃多項活動，陸續登場。台南市政府統計，台南旅宿4月1日起連續3天訂房率逾9成，5天平均訂房率也超過8成。

台南市政府觀光旅遊局今天發布新聞稿指出，今年清明連假5天，除祭祖掃墓，許多人也計畫到外縣市出遊踏青，春暖花開正是旅遊台南的好時機。

觀旅局統計，台南旅宿清明連假5天平均訂房率超過8成，其中4月1日、4月2日、4月3日3天訂房率逾9成，許多大型飯店和特色民宿一房難求。

台南市長黃偉哲表示，台南已於清明連假規劃多項活動，其中以邁入第4屆的漁光島藝術節最具特色，不僅展示藝術作品，還有「漁光市集」、「草木森花之市」等跨域活動，3月24日開展，4月16日閉幕。

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此外，位於安南區的正統鹿耳門聖母廟前廣場，每週四有固定夜市，持續30年，如今因週末參拜及觀光人潮絡繹不絕，4月起每週六再試辦「週六新夜市」，並邀請街頭藝人表演。

台南市葫蘆埤自然公園每年4月規劃童趣節，今年預定4月3日、4日舉辦，以「自然生態」、「環境保育」為主題，設計精靈闖關趣、菱角染布DIY、著色塗鴉樂、童趣遊樂場、玩具銀行等系列活動，讓小朋友認識大自然，寓教於樂。（編輯：謝雅竹）1120327

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