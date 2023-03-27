更多編輯台推薦新聞：
中央社99週年社慶 劉克襄盼承襲榮耀、穩固向前
生活

中央社99週年社慶 劉克襄盼承襲榮耀、穩固向前

書摘／從前從前有間古書店 莎樂倫珍本書的多重宇宙
文化

書摘／從前從前有間古書店 莎樂倫珍本書的多重宇宙

宏都拉斯外長致函吳釗燮信件曝光 時間點顯示政治操作斧鑿深
政治

宏都拉斯外長致函吳釗燮信件曝光 時間點顯示政治操作斧鑿深

中央社徵才

中央社徵才

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

花蓮富里竹猩猩傾倒 功成身退清明連假後拆除

2023/3/27 18:12（3/27 18:32 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
花蓮縣富里鄉「稻草藝術季」指標性作品「竹製站立大猩猩」經過多年風吹日晒雨淋及地震等，始終堅守崗位至今，27日被民眾發現傾倒，清明連假後將拆除。（花蓮富里鄉農會提供）中央社記者李先鳳傳真 112年3月27日
花蓮縣富里鄉「稻草藝術季」指標性作品「竹製站立大猩猩」經過多年風吹日晒雨淋及地震等，始終堅守崗位至今，27日被民眾發現傾倒，清明連假後將拆除。（花蓮富里鄉農會提供）中央社記者李先鳳傳真 112年3月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣27日電）花蓮富里鄉農會舉辦「稻草藝術季」，以稻草、竹子等為材料，邀農民與學子創作裝置藝術，其中主角之一的竹猩猩今天傾倒，農會總幹事張素華表示，歷經4年自然腐化，功成身退。

富里鄉農會舉辦「稻草藝術季」從2020年開辦至今第4屆，選在羅山展售中心旁的農地設置，由在地師生、竹編藝術家、社區共同參與，利用收割後用不到的稻草，做成一件件大型動物的裝置藝術，吸引許多遊客參觀拍照，也形成話題。

其中竹製站立的大猩猩是稻草藝術季的第1件作品，農會也以大猩猩做成周邊商品，廣受民眾歡迎。然而4年來竹子自然腐化，大猩猩今天被發現傾倒。

張素華表示，大猩猩經過風吹日晒雨淋及918大地震，依然堅守崗位直到昨天，第1屆的竹猩猩正式功成身退；第2屆、第3屆、第4屆的草猩猩與竹猩猩會繼續接替任務陪伴大家。

張素華說，目前至清明節連假期會保留竹猩猩在原地，連假後會拆除，規劃再製作一隻新的大猩猩，持續守護地方。（編輯：謝雅竹）1120327

花蓮縣富里鄉農會舉辦「稻草藝術季」至今，以稻草、竹子等為材料，邀農民與學子創作各種裝置藝術，其中指標作品「竹製站立大猩猩」更為農會為藝術季打造的首件作品。（富里鄉農會提供）中央社記者李先鳳傳真 112年3月27日
花蓮縣富里鄉農會舉辦「稻草藝術季」至今，以稻草、竹子等為材料，邀農民與學子創作各種裝置藝術，其中指標作品「竹製站立大猩猩」更為農會為藝術季打造的首件作品。（富里鄉農會提供）中央社記者李先鳳傳真 112年3月27日
#張素華
#花蓮富里鄉農會
#稻草藝術季
張素華
花蓮富里隱世秘境 宛如電影「臥虎藏龍」場景
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族