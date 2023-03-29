立陶宛2市長參訪台南 黃偉哲盼守護民主價值

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立陶宛約納瓦市長辛可威斯（Mindaugas Sinkevičius）（右3）、克萊佩達市長古勞斯卡（Vytautas Grubliauskas）（左3）29日參訪台南，並拜會台南市長黃偉哲（右2）展開交流，眾人合影留念。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年3月29日

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（中央社記者張榮祥台南29日電）立陶宛約納瓦市長辛可威斯、克萊佩達市長古勞斯卡今天拜會台南市長黃偉哲，討論彼此交流可能性；黃偉哲表示，台南樂見透過城市締盟，守護珍貴民主價值。

台南市政府發布新聞稿指出，立陶宛約納瓦市長辛可威斯（Mindaugas Sinkevičius）、克萊佩達市長古勞斯卡（Vytautas Grubliauskas）訪台，除參與台北和高雄智慧城市論壇，今天也參訪台南及拜會黃偉哲。

黃偉哲表示，立陶宛是台灣的好朋友，近年屢在國際為台灣發聲，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間也贈送台灣疫苗；台南樂見透過城市交流締盟，深耕兩國友誼，守護珍貴民主價值。

台南市政府引述辛可威斯的話說，他首次到台灣，參加智慧城市論壇外，也走訪各城市，得知台南有超過40個國際締盟城市，他期盼未來約納瓦市（Jonava）也能成為其中之一；他身為立陶宛「全國市政協會」會長，將盡力推動兩市友好關係。

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古勞斯卡表示，立陶宛和台灣共享自由與民主價值，只有當國家面臨重大挑戰時，才能認清真正國際盟友，台灣和立陶宛正是超越地理限制的朋友，他期待克萊佩達市（Klaipėda）和台南市維持友好交流互動。

約納瓦市是立陶宛第9大城市，主要發展智慧工業、運輸與創新產業，同時是立陶宛最早建設5G網路的城市。辛可威斯2019年上任，目標是打造永續宜居城市，提倡「永續移動」（Sustainable mobility）概念，致力提升市內腳踏車覆蓋率，引進電動公車等。（編輯：張雅淨）1120329