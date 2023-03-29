有感求學艱辛 林釗尚成立獎助學金回饋母校

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中29日電）有感於求學時靠著打工、貸款的艱辛，大台中醫師公會副理事長林釗尚回饋母校中山醫學大學，成立獎助學金，連續3年、每年捐贈新台幣120萬，希望幫助學弟妹未來有更好表現。

林釗尚現擔任小兒科診所院長、大台中醫師公會副理事長及台灣兒科醫學會常務監事。畢業後行醫30年，他為回饋母校成立「林釗尚診所獎助學金」，捐款活動今天在中山醫學大學舉辦，林釗尚和太太及兒子出席，中山醫學大學校長黃建寧代表受贈。

林釗尚表示，他的天份不高，為改變環境藉由苦讀，希望能改善家裡經濟狀況。自小家庭經濟收入很不穩定，感激家人節食縮衣，供他讀書及補習的龐大花費。他心中存著信念，「沒有傘的小孩，只有努力往前衝」，也如願考上醫學院。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

求學期間，為減少父母經濟負擔，林釗尚靠著助學貸款及兼家教賺取生活費；放假日及暑假，也透過醫技系學長介紹，到各社區及路邊幫房地產銷售公司發傳單和海報，積極打工。

林釗尚指出，助學金是希望所有同學，在突發的急難狀況下，學校能即時伸出援手，協助學生解決難題；獎學金部分則希望鼓勵在學術交流、競賽、基礎臨床研究表現優異的同學。（編輯：龍柏安）1120329