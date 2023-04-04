民進黨竹市黨部攜民團號召捐血 逾百人挽袖響應
2023/4/4 18:55（4/4 19:06 更新）
民進黨新竹市黨部4日與民間團體舉辦公益捐血活動，黨部主委陳建名（右4）與民眾一起挽袖捐血助人，共計超過百袋血液入庫。（民進黨新竹市黨部提供）中央社記者魯鋼駿傳真 112年4月4日
（中央社記者魯鋼駿新竹市4日電）民進黨新竹市黨部今天結合多個民間團體舉辦公益捐血活動，並獲得在地企業支持下贈送捐血者米粉等贈品，吸引逾百人響應挽袖捐血，共計逾百袋血液入庫。
民進黨新竹市黨部今天發布新聞稿表示，全台血液庫存量低，民進黨主席賴清德關注全民緊急用血，協調各縣市黨部結合社團發起公益捐血活動。
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新聞稿中，民進黨新竹市黨部主委陳建名指出，今天活動除了黨籍新竹市議員等人熱情參與，新竹市竹塹騁國際同濟會、新竹東區扶輪社也一起響應，號召逾百人到場挽袖捐血助人。
陳建名說，感謝在地多家企業支持贊助，讓捐血者可獲贈蒟蒻、米粉等贈品，活動在今天下午5時結束，共計逾百袋血液入庫，未來將持續結合民間社團發起相關活動，展現政黨的社會公益力。（編輯：戴光育）1120404
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