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紙風車劇團台中演出 吸引4000人看戲

2023/4/5 22:59
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（中央社記者郝雪卿台中5日電）紙風車劇團今天晚間在台中市南區半平厝公園演出，現場雖斷斷續續下雨，仍吸引4000名家長與小朋友一同看戲，也到場的民主進步黨籍台中市議員黃守達說，現場互動熱烈令人感動。

無黨籍立法委員黃國書邀紙風車劇團演出「蕃薯森林奇遇記」，晚間7時開演前，雨下得不小，開演後雨就停了，讓現場觀眾開心不已。

「蕃薯森林奇遇記」改編自虎克船長及小飛俠，描述蕃薯國王生病了沒笑容，虎克船長及小飛俠想盡各種辦法希望蕃薯國王恢復笑容都無效，後來發現要治好國王的病須找到幸福鳥，但東海龍王為一己之私濫砍山林，幸福鳥無家可歸，最後虎克船長和小飛俠冒險奮鬥拯救幸福鳥，治好了蕃薯國王的病。

除黃守達，民進黨籍台中市議員江肇國及國民黨籍台中市議員羅廷瑋都到場觀劇。

黃守達表示，台中下午烏雲密布，很擔心影響演出，開演前雨很大，但現場人潮一直沒散，開演時雨停了，演出順利進行，演員與觀眾台上、台下熱情互動，大家最後還脫掉雨衣，讓他很感動。（編輯：李明宗）1120405

#黃守達
#紙風車劇團
#台中市
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