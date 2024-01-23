更多編輯台推薦新聞：
石川強震無敵鐵金剛漫畫原稿焚毀 作者：一定要畫回來
國際

石川強震無敵鐵金剛漫畫原稿焚毀 作者：一定要畫回來

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一次看
生活

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一次看

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家
娛樂

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家

思源埡口下雪農地裹白霜 空拍圖輯美呆了
生活

思源埡口下雪農地裹白霜 空拍圖輯美呆了

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
統一發票112年11-12月開獎 完整獎號看這裡
首頁 / 地方

新北可放低溫假？侯友宜：已請教育局與各校評估

2024/1/23 12:14（1/23 17:02 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙新北23日電）寒流發威，新北烏來降雪。新北市長侯友宜今天談及哪些區域可能放低溫假時說，他已請教育局與學校就各地狀況做好評估，會以師生安全為最大優先，也叮嚀學校要做好防寒機制。

侯友宜上午出席新北市各界慶祝113年農民節大會後接受媒體聯訪。針對新北烏來高山開始降雪，新北是否有哪些區域可能放低溫假。侯友宜說，這段時間一直請教育局與學校就各地狀況做好評估，區公所避寒機制也已同步啟動，至於學校評估時都會以師生安全作為最大優先，已不斷叮嚀學校要做好防寒機制。

侯友宜表示，在山區容易下雪的學校，都已啟動避寒機制、做好萬全準備。

此外，新北市議會今天召開臨時會審議新北市政府113年度基金預算，民進黨團擬提案要求24日列入侯友宜補施政報告議程。

媒體詢問，如果純問市政議題，是否會願意去議會報告。侯友宜說，所有事都尊重議會決定，市府會全力配合。

媒體報導，29日將舉行侯友宜回歸市政後首場行動治理座談會。侯友宜說，行動治理往年差不多此時就開始陸續辦理，下週就會啟動，要在第一線傾聽人民聲音，解決各區公所面臨困境與里長需求。

媒體詢問，針對國民黨籍立委傅崐萁放棄爭取立院龍頭，但外界解讀立院黨團總召大戰似乎即將開打，是否有認為哪個人選較好。侯友宜說，他的心願是大家都要團結，台灣未來挑戰會越來越辛苦，不管是政府或政黨都應凝聚所有力量，只有團結的台灣才能面對外面，唯有團結的黨才經得起考驗。（編輯：方沛清）1130123

#傅崐萁
#新北市
#侯友宜
#教育局
延伸閱讀
潘文忠：學校低溫假建議因地制宜 由主管機關訂規範
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.17