新北可放低溫假？侯友宜：已請教育局與各校評估

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（中央社記者高華謙新北23日電）寒流發威，新北烏來降雪。新北市長侯友宜今天談及哪些區域可能放低溫假時說，他已請教育局與學校就各地狀況做好評估，會以師生安全為最大優先，也叮嚀學校要做好防寒機制。

侯友宜上午出席新北市各界慶祝113年農民節大會後接受媒體聯訪。針對新北烏來高山開始降雪，新北是否有哪些區域可能放低溫假。侯友宜說，這段時間一直請教育局與學校就各地狀況做好評估，區公所避寒機制也已同步啟動，至於學校評估時都會以師生安全作為最大優先，已不斷叮嚀學校要做好防寒機制。

侯友宜表示，在山區容易下雪的學校，都已啟動避寒機制、做好萬全準備。

此外，新北市議會今天召開臨時會審議新北市政府113年度基金預算，民進黨團擬提案要求24日列入侯友宜補施政報告議程。

媒體詢問，如果純問市政議題，是否會願意去議會報告。侯友宜說，所有事都尊重議會決定，市府會全力配合。

媒體報導，29日將舉行侯友宜回歸市政後首場行動治理座談會。侯友宜說，行動治理往年差不多此時就開始陸續辦理，下週就會啟動，要在第一線傾聽人民聲音，解決各區公所面臨困境與里長需求。

媒體詢問，針對國民黨籍立委傅崐萁放棄爭取立院龍頭，但外界解讀立院黨團總召大戰似乎即將開打，是否有認為哪個人選較好。侯友宜說，他的心願是大家都要團結，台灣未來挑戰會越來越辛苦，不管是政府或政黨都應凝聚所有力量，只有團結的台灣才能面對外面，唯有團結的黨才經得起考驗。（編輯：方沛清）1130123