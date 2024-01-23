潘文忠：學校低溫假建議因地制宜 由主管機關訂規範

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北23日電）因應寒流來襲，近日部分學校放低溫假。教育部長潘文忠今天表示，若氣候變化可能影響學生通勤安全時，未來專業主管機關可討論訂定相關規範且因地制宜。

近日寒流來襲，部分學校宣布放低溫假，外界關心學校放低溫假是否有相關規範。

教育部長潘文忠今天接受媒體聯訪時表示，氣候、溫度等變化是相當專業的評估，過去颱風假是因地制宜，由專業主管機關訂定相關規範；這次低溫來的匆忙，未來專業主管機關可以討論，當氣候變化可能影響到學生上下課或通勤安全時，可訂定相關停課建議，並因地制宜。

新北市國中生命案引發各界對校安的重視，潘文忠指出，教育部已邀請相關教育團體組工作小組，檢討現行「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」、高關懷學生的定義、必要的安全檢查程序等進行討論，希望能在新學期將相關注意事項和指引函知各縣市，提供學校在輔導管教學生時有所參考。

針對有教育團體呼籲加強家長課責的部分，潘文忠提到，現行的兒少法已有賦予家長教養的責任，只是過去學校需要家長配合時，對這方面比較沒有清楚的瞭解，因此教育部希望讓輔導管教的注意事項能和兒少法對接，家長也應負起教養孩子應盡的責任。

潘文忠也表示，今年2月開始，有一些規劃政策將會推動，例如公立幼兒園的延托、拉近公私立大學學費差距的配套、就學貸款放寬申請門檻、大專住宿生補貼等，都會在2月新學期開始推動；在立法院新會期開始後，教育部也希望推動各界關注的學校午餐法立法，讓學校營養午餐能維持更好的品質。（編輯：陳清芳）1130123