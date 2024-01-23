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澎湖發春節敬老禮金5000元 近2萬名長者受惠

2024/1/23 14:16（1/23 15:16 更新）
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澎湖縣長陳光復（左2）23日表示，澎湖春節敬老平安禮金將於下午4時起至3月20日發放，每人致贈新台幣5000元，有近2萬名長者受惠。（澎湖縣政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 113年1月23日
澎湖縣長陳光復（左2）23日表示，澎湖春節敬老平安禮金將於下午4時起至3月20日發放，每人致贈新台幣5000元，有近2萬名長者受惠。（澎湖縣政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 113年1月23日
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（中央社記者蔡孟妤澎湖縣23日電）澎湖今年春節敬老平安禮金將於今天下午4時起至3月20日發放，每人致贈新台幣5000元。澎湖縣長陳光復表示，今年禮金發放金額約9776萬元，近2萬名長者受惠。

陳光復今天上午到澎湖縣選舉委員會視察整備作業及慰問，澎湖縣議長陳毓仁也到場關心。陳光復向澎湖縣長者們致意，並祝福澎湖鄉親新年「龍年行大運」。

陳光復表示，此次「113年春節敬老平安禮金」發放金額約9776萬元，有近2萬名長者受惠。除了春節，端午節及重陽節也會發放5000元給長者。

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陳光復說，澎湖縣社會福利包含假牙補助、大學生交通補助及營養午餐等，也藉由減債措施，健全財政，讓各項重大建設順利推行。他並感謝澎湖縣議會對縣政的支持與肯定，未來將持續努力，共同為鄉親謀求最大福祉。

澎湖縣政府新聞稿指出，「113年春節敬老平安禮金」將於今天下午4時起至3月20日止，委託各村（里）長及村（里）幹事發放，凡於民國109年12月31日前設籍澎湖縣滿3年的65歲以上長者，每人致贈5000元。若未及於期間領取，補發日期將從3月21日起至4月18日止，逾期不再辦理補發事宜。（編輯：郭諭儒）1130123

#陳光復
#澎湖縣
#陳毓仁
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