國1南下楠梓至鼎金交流道 24、25日晚封閉管制

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（中央社記者蔡孟妤高雄23日電）交通部高速公路局因辦理「國道1號後勁溪過水橋新建工程」，將於24、25日2天晚間10時至次日6時封閉管制國道1號南下楠梓交流道至鼎金系統交流道路段。

高雄市交通局今天發布新聞稿表示，「國道1號後勁溪過水橋（358k+852）新建工程」將進行後勁溪橋鋼箱梁吊裝作業，國1主線將施工管制，預計24、25日晚間10時至次日6時，封閉管制國1南下楠梓交流道至鼎金系統交流道路段。

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交通局表示，管制期間建議改道路線，包括南下車輛可自楠梓交流道出口下匝道，右轉經旗楠公路、楠梓新路至高楠公路，並沿台1線行駛至左營區大中一路左轉，經大中一路行駛往鼎金系統交流道進入國1南下匝道入口。

車道管制期間，行經車輛管制區域時需減速慢行，依既有指示牌面及施工單位所設導引牌面說明行駛或提前改道，並遵守管制人員導引。交通局呼籲用路人按照警義交人員引導行駛、減速慢行，並做好提早改道規劃，避免影響行程。（編輯：郭諭儒）1130123