東海校友會攜手金門酒廠 路思義教堂登紀念酒瓶

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中23日電）東海大學全國校友總會攜手金門高粱酒廠，推出首款東海大學路思義紀念酒，繪製具東海代表性的路思義教堂作為酒瓶的圖像，印上龍年的東海69年金龍圖騰，相當吸睛。

東海大學今天發布新聞稿指出，東海大學全國校友總會攜手金門高粱酒廠，推出首款東海大學路思義紀念酒，捐贈者方能獲贈。總會長吳錫銘表示，參考總統府紀念酒及其他學校百年校慶紀念酒，經理監事會通過推出。

吳錫銘說，新約聖經中，耶穌基督所行的第一個奇蹟就是將水變酒以讓眾人飽足。決定以抽象形式繪製具有東海代表性的路思義教堂作為酒瓶的圖像，並印上龍年的東海69年金龍圖騰。

東海校友總會副理事長葉世宗說，特請專家設計獨一無二的龍年標誌，以黑色筆墨勾勒路思義教堂的邊框，再以潑墨手法著上金黃色，瓶身背後以牧師周聯華的筆法書寫東海校友總會字體圖案，充分展現人文風采樣貌。

葉世宗表示，首款東海路思義教堂金門高粱紀念酒限量發行200瓶，不設限校友，捐款1萬元以上獲贈1瓶，捐款收入幫助東海大學強化學術、建設發展以及校友服務用。（編輯：郭諭儒）1130123

飲酒過量有害身體健康 未滿18歲請勿飲酒。