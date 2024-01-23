更多編輯台推薦新聞：
石川強震無敵鐵金剛漫畫原稿焚毀 作者：一定要畫回來
國際

石川強震無敵鐵金剛漫畫原稿焚毀 作者：一定要畫回來

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一次看
生活

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一次看

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家
娛樂

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家

思源埡口下雪農地裹白霜 空拍圖輯美呆了
生活

思源埡口下雪農地裹白霜 空拍圖輯美呆了

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
統一發票112年11-12月開獎 完整獎號看這裡
首頁 / 地方

東海校友會攜手金門酒廠 路思義教堂登紀念酒瓶

2024/1/23 15:38（1/23 17:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
東海大學全國校友總會攜手金門高粱酒廠，推出首款東海大學路思義紀念酒，繪製具東海代表性的路思義教堂作為酒瓶圖像。（飲酒過量有礙健康，未成年請勿飲酒，酒後請勿開車）（東海大學提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年1月23日
東海大學全國校友總會攜手金門高粱酒廠，推出首款東海大學路思義紀念酒，繪製具東海代表性的路思義教堂作為酒瓶圖像。（飲酒過量有礙健康，未成年請勿飲酒，酒後請勿開車）（東海大學提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年1月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中23日電）東海大學全國校友總會攜手金門高粱酒廠，推出首款東海大學路思義紀念酒，繪製具東海代表性的路思義教堂作為酒瓶的圖像，印上龍年的東海69年金龍圖騰，相當吸睛。

東海大學今天發布新聞稿指出，東海大學全國校友總會攜手金門高粱酒廠，推出首款東海大學路思義紀念酒，捐贈者方能獲贈。總會長吳錫銘表示，參考總統府紀念酒及其他學校百年校慶紀念酒，經理監事會通過推出。

吳錫銘說，新約聖經中，耶穌基督所行的第一個奇蹟就是將水變酒以讓眾人飽足。決定以抽象形式繪製具有東海代表性的路思義教堂作為酒瓶的圖像，並印上龍年的東海69年金龍圖騰。

東海校友總會副理事長葉世宗說，特請專家設計獨一無二的龍年標誌，以黑色筆墨勾勒路思義教堂的邊框，再以潑墨手法著上金黃色，瓶身背後以牧師周聯華的筆法書寫東海校友總會字體圖案，充分展現人文風采樣貌。

葉世宗表示，首款東海路思義教堂金門高粱紀念酒限量發行200瓶，不設限校友，捐款1萬元以上獲贈1瓶，捐款收入幫助東海大學強化學術、建設發展以及校友服務用。（編輯：郭諭儒）1130123

飲酒過量有害身體健康 未滿18歲請勿飲酒。

#東海
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.15