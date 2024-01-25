高雄增6科技執法 建工路大昌二路口專抓未禮讓行人

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（中央社記者洪學廣高雄25日電）高市警局統計近1年頻發生交通事故路口，並在6處路口增設科技執法設備，主要取締闖紅燈及不依號誌標線行駛，三民區建工路、大昌二路口則專抓未禮讓行人，2月1日上路。

高雄市警察局交通警察大隊統計近1年來鳳山區鳳松路/經武路、五甲一路/凱旋路及苓雅區武營路/三多一路、中正一路/大順三路，以及三民區大中一路/鼎中路等5處路口發生交通事故201件、111人傷，顯見防範這5處路口交通事故已刻不容緩。

交通警察大隊指出，警方致力降低交通事故措施，採用科技執法設備監控路口，督促用路人遵守交通規則；另外，三民區建工路/大昌二路口因緊鄰學校、商區，學生與居民往來密集，也運用科技執法設備保障行人路權。

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警方說明，目前已建置完成科技執法設備路段包括鳳山區鳳松路/經武路口（北向南）、五甲一路/凱旋路口（南向北）及苓雅區武營路/三多一路（北向南）、中正一路/大順三路（西向東），以及三民區大中一路/鼎中路（東向西），取締項目皆為闖紅燈及不依標誌標線號誌指示行駛。不過，三民區建工路/大昌二路（東轉北、西轉南）科技執法設備則專取締車輛不停讓行人。

警方表示，科技執法採用AI人工智慧影像分析，自動辨識違規行為，以「闖紅燈」、「不依標誌標線號誌指示行駛」及「不停讓行人」等為主要取締項目，自1月25日至1月31日為宣導期，2月1日起正式啟用。（編輯：陳仁華）1130125