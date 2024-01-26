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958路公車上路 豐原到台中省30分鐘

2024/1/26 15:48（1/26 16:01 更新）
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台中市958路「豐原轉運中心-台中車站」公車串聯豐原轉運中心、豐南地區、十甲路、新建國市場、台中車站等，豐原到台中省下30分鐘車程，節省將近一半時間。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年1月26日
台中市958路「豐原轉運中心-台中車站」公車串聯豐原轉運中心、豐南地區、十甲路、新建國市場、台中車站等，豐原到台中省下30分鐘車程，節省將近一半時間。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年1月26日
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（中央社記者趙麗妍台中26日電）台中市958路「豐原轉運中心-台中車站」公車日前上路，串聯豐原轉運中心、豐南地區、十甲路、新建國市場、台中車站等，車資最多新台幣10元，豐原到台中省下30分鐘車程。

台中市交通局今天發布新聞稿，交通局長葉昭甫表示，豐原地區往返台中市區需求增加，豐原地區經高速公路前往西屯區的152路公車頗受好評，不過東區、大里、霧峰等處，仍需搭乘12、202、203、901或700、900路等幹線公車經平面市區道路往返，沿途停靠眾多站或者到豐原轉運中心轉乘台鐵。

交通局開展新路線，葉昭甫指出，國道4號延伸段通車後，交通局因應地利之便，善用國道4號的優勢，1月15日啟動豐南地區行駛國道4號、台74線直達東區的958路，縮短通勤、通學時間，提供豐南地區民眾快速往返台中市區的新選擇，同時強化豐南地區與豐原轉運中心的連結。

交通局說明，958路通車後，豐南地區以往前往台中市區，只能搭乘行駛平面道路的901路等公車，需耗時約60至70分鐘，現在新闢958路，只需約30至40分鐘即可到達，節省將近一半時間。

交通局持續加強路網及站點規劃，該路線行駛快速道路後行經東區十甲路並新增停靠多處站位，大眾運輸路線為東區十甲路的增加服務能量，造福地方交通效益。（編輯：謝雅竹）1130126

#台中市交通局
#葉昭甫
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