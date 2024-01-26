不肖業者棄置廢酸洗液 苗縣苑裡土地重金屬污染

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（中央社記者管瑞平苗栗縣26日電）不肖業者將廢酸洗液非法棄置在苗栗縣苑裡鎮承租土地，棄置面積約5100平方公尺。縣府環保局今天表示，該地土壤遭重金屬污染，將公告為土壤污染控制場址及管制區。

台中地檢署指揮檢警環調專案小組繼民國112年3月破獲不法集團在台中、苗栗及桃園傾倒不明強酸廢液污染土壤水源，後續運用科技工具分析蒐證、抽絲剝繭，查獲另有位於北部的廢酸洗液再利用機構，將未經妥善處理的廢酸洗液，非法棄置於苗栗縣苑裡鎮土地。

根據環境部環境管理署新聞稿指出，該業者為收受工廠產出廢酸洗液的再利用機構，為節省成本，將未完成反應處理的廢酸洗液，委託貨運公司載運到苗栗縣苑裡鎮順天段承租土地，誆稱作為水泥添加劑，與其他事業廢棄物混拌成不合格且無用途之水泥塊，粗估棄置面積約5100平方公尺，棄置廢棄物總量約2800公噸。

苗栗縣政府環保局表示，業者在該空地棄置廢酸洗液、混合廢棄物，並挖出2個大坑，經採檢土壤送驗，包括銅、鎳、鉛、鋅、鉻等重金屬超標，土壤受污染嚴重。

環保局指出，此案經台中檢警環調專案小組搜索，查扣多部機具，初估3年不法利益高達1億800萬餘元，包含業者、地主等人，依涉犯廢棄物清理法移送台中地檢署偵辦中。

環保局說，後續將公告該場址為土壤污染控制場址及土壤污染管制區，並要求行為人負責將環境復原，須根據調查遭污染範圍、深度，提出適當整治改善工法。（編輯：黃世雅）1130126