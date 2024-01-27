探索武陵農場櫻花美景 中市推薦利用公車轉乘

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（中央社記者趙麗妍台中27日電）武陵櫻花季2月8日登場，台中市交通局推薦可預約豐原客運865路公車前往梨山，次日再轉乘以「TBS台北轉運站」APP預約「梨山－武陵農場」賞櫻專車到武陵農場，欣賞櫻花美景。

台中市交通局今天發布新聞稿指出，每年武陵櫻花季吸引眾多人潮，民眾可提前透過網路或電話預約豐原客運865路（含區）公車前往梨山、次日再轉乘以「TBS台北轉運站」APP預約的「梨山－武陵農場」賞櫻專車前往武陵農場。

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交通局長葉昭甫指出，「梨山－武陵農場」賞櫻專車提供2種購票方式，第1種為現場排隊購票，民眾每天下午4時至6時至梨山遊客中心購買隔天車票，每人限購6張票，售完為止，第2種為透過「TBS台北轉運站」APP預購賞櫻專車套票，民眾可依行程安排彈性選擇購票方式。

交通局提醒，賞櫻專車每天3班次，停靠梨山、松茂、環山社區、苗圃、武陵農場等站，以原車去返方式搭乘。台中市民搭乘865路公車可享雙十公車優惠，前10公里免費，超過10公里最多只收新台幣10元車資。（編輯：郭諭儒）1130127