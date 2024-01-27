雲林連3週有禽流感個案 普發消毒藥劑防疫

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（中央社記者姜宜菁雲林縣27日電）雲林縣連續3週皆有禽流感個案，截至昨天為止有4場，為協助縣內禽農防範禽流感疫情，已針對縣內禽農以場為單位，發放1桶消毒藥劑，進行場內環境消毒作業，降低環境中病毒數量。

根據雲林縣動植物防疫所統計，從今年元旦至昨天為止，雲林縣3週內有4場感染禽流感，地點分別在東勢鄉和元長鄉。

雲林縣動植物防疫所進一步說明，元長鄉1土雞場自主通報禽場有異狀，經檢測確診亞型高病原性禽流感（H5N1），撲殺4903隻，防疫所針對案場方圓1公里內的禽場進行監測，發現另1土番鴨場天天有肉鴨死亡，檢驗後確診H5N1，撲殺837隻。

雲林縣動植物防疫所表示，雖然3週皆有確診案例，相較於去年同期，今年確診個案數減少2場。

雲林縣動植物防疫所考量近日氣候溫差大，決議為協助縣內禽農防範禽流感疫情，已針對縣內禽農以場為單位，發放1桶消毒藥劑，進行場內環境消毒作業，降低環境中病毒數量。

雲林縣動植物防疫所日前召開動植物重大傳染疫災整備會議，邀請台糖、雲林縣農業處等單位商討相關細節。

雲林縣動植物防疫所長廖培志呼籲養禽業者應立即加強禽場防鳥設施、做好門禁管制及消毒等生物安全措施，並提高警覺，每天自主觀察，倘發現禽隻異常，應主動通報，以利防疫機關及時處置。（編輯：謝雅竹）1130127