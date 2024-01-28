燕巢芭棗王出爐 泥火山土質造就番石榴蜜棗香脆口感

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（中央社記者林巧璉高雄28日電）高雄芭樂、蜜棗產季來臨，高雄市燕巢區農會舉辦番石榴、蜜棗品質評鑑競賽，評鑑結果今天出爐，分別由農民林仙進、陳昱儒奪下芭樂組、蜜棗組冠軍，成為本年度燕巢芭棗王。

燕巢區農會發布新聞稿表示，燕巢擁有特殊泥火山青灰岩土質，加上農民栽培技術精良，種植出的水果質優味美，其中番石榴、蜜棗、西施柚號稱「燕巢三寶」，是燕巢區重要熱帶水果。

燕巢區番石榴種植面積1200公頃，年產值高達新台幣12億元，居全市之冠；因獨特泥火山地質含有多種微量元素，讓當地種植出的番石榴果實滋味格外香甜脆口，平均甜度達12度以上，加上番石榴富有豐富維生素C、熱量低、纖維高，想兼顧美味與健康的民眾可多多食用。

燕巢區農會今天舉辦頒獎典禮，高雄市政府農業局長張清榮、燕巢區農會理事長林進錶等人頒獎表揚優勝農友。張清榮表示，燕巢蜜棗和芭樂又甜又脆，深受國人喜愛，年節將近，蜜棗禮盒有早春報喜的含意，為年節最佳伴手禮，鼓勵大家多多選購。

另外，高雄市是全台最大蜜棗產地，其中以燕巢區種植面積296公頃最多，每年產季為11月至隔年4月；蜜棗果實圓潤可愛，皮薄果肉清甜，口感脆而多汁，含膳食纖維、鐵、鉀等營養，有「台灣青蘋果」美譽。

燕巢區農會總幹事吳俊昌表示，蜜棗在燕巢區不僅種植數量多，品質也相當優越，十幾年來，燕巢區棗農多為全國蜜棗評鑑的常勝軍，深獲各界肯定。

吳俊昌說，每年冬季隨著氣溫降低，番石榴及蜜棗也越來越美味，果實酸甜比最高，口感風味也最佳，現在就是品嘗最佳時刻，也是過年送禮第一首選。

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詳細得獎名單，番石榴組冠軍為林仙進；亞軍為邵德祥、潘勢旻；季軍有柳平和、趙來旺、韓正修；優勝為曾武夫、黃美珠、鄭登華、陳維齊。蜜棗組冠軍為陳昱儒；亞軍為許福重、陳志明；季軍為葉茂松、林憲昌、陳威志；優勝為潘新傳、林雅惠、賴隆溪、葉家權。

燕巢區農會配合年節送禮所需，提供3公斤裝棗果禮盒，並全年供應番石榴禮盒，訂購專線07-6163341燕巢區農會供銷部。（編輯：陳仁華）1130128