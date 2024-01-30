台南春節連假醫療不打烊 74家診所藥局響應

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（中央社記者張榮祥台南30日電）農曆春節連假，台南市長黃偉哲已公布獎勵計畫，鼓勵基層診所及提供COVID-19口服抗病毒藥劑合約藥局在假期開業，市府衛生局統計，全市共52家診所、22家藥局響應不打烊。

台南市衛生局今天發布新聞稿指出，台南市已有52家診所、22家藥局響應春節假期不打烊，開診資訊公告在衛生局網站「春節醫療服務專區」，將持續更新，讓市民掌握醫療院所開診情形。

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衛生局表示，台南市透過獎勵計畫，鼓勵基層診所及藥局持續營運，時間是除夕夜至大年初二，加開診所門診172診次及藥局營運115個時段，預估減緩春節假期大醫院急診壅塞及落實分級醫療。

黃偉哲23日公布「基層診所開設春節門診獎勵計畫」，對象是台南市西醫診所及衛生所、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）口服抗病毒藥劑合約藥局，開業時段是除夕夜診、大年初一及大年初二，診所每診次（3小時）獎勵金新台幣1萬2000元，合約藥局3000元。（編輯：郭諭儒）1130130