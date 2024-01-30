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台南新化年貨大街2/2登場 雙重抽獎吸買氣

2024/1/30 11:49
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（中央社記者楊思瑞台南30日電）台南新化年貨大街將於2月2日至2月7日在新化老街周邊舉行，推出消費滿額抽獎活動，消費滿百元還可同時參加台南購物節抽獎，雙重抽獎可望吸引大批採買人潮。

台南市長黃偉哲今天上午出席活動宣傳記者會致詞表示，新化年貨大街自101年開辦，迄今邁入第13年，成功營造口碑，成為台南春節重要活動之一，今年共有170攤伴手禮、百貨及美食等特色攤位，滿額抽獎活動備有電動機車、iPhone、iPad、65吋電視等大獎，消費滿百元還可同時參加台南購物節抽大獎，享有「一次消費、雙重抽獎」。

黃偉哲指出，除了抽獎活動，今年到新化年貨大街採買，還能觀賞南方二重唱等藝人或表演團體的演出，採買後可順道一遊虎頭埤、新化果菜市場、山上花園水道博物館等特色景點，將是滿載而歸的旅程。

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新化區長吳金喜表示，新化年貨大街活動為期6天，舞台區將安排南方二重唱、余凱揚等藝人演出，還有18場次在地社團演出、24場次街頭藝人表演，搭配揮毫贈春聯、鬥蟋蟀體驗及街舞競賽等活動，晚上6時至8時整點時間，可到武德殿欣賞璀璨燈光秀。

台南市政府提供的資料指出，因近期全球呼吸道疾病致病率攀升，為降低感染風險，到新化年貨大街採買的民眾，除現場試吃之外，應全程配戴口罩，市府也將對食品加強抽查檢驗，並協助清潔管理，讓民眾逛得安心、買得放心。（編輯：管中維）1130130

#黃偉哲
#台南市
#新化
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