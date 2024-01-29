台南七股科技工業區 首批產業用地公告出售

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（中央社記者楊思瑞台南29日電）台南市政府今天於永華市政中心舉辦七股科技工業區產業用地招商記者會，公告首次出售工業區內12.6公頃、計15筆土地，每坪平均售價約新台幣6.5萬元，邀請業者進駐。

台南市長黃偉哲致詞表示，七股科技工業區經過前台南縣長蘇煥智、前台南市長賴清德任內努力，直到現在終於開始開花結果，工業區鄰近台17線、台61線等交通要道，且距離南科台南園區、台南科技工業區都很近，周邊還有新吉工業區，容易匯聚形成產業鏈，未來發展可期。

黃偉哲強調，七股科技工業區建廠產業用地採附條件買賣，要求進駐廠商於期限內完成建廠營運，才能取得產權，目的是為避免廠商搶購囤地及炒作土地，歡迎有心投資台南的企業把握時機進駐，市府會全力協助。

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台南市政府經濟發展局提供資料指出，今日首次公告出售土地共12.6公頃，計有15筆土地可供廠商申購，每坪單價介於6萬3471元至6萬6447元，可選擇一次或分期繳款等方式購地，明天起受理申請，受理期限至今年7月31日。

經發局指出，七股科技工業區以南科中下游支援工業區、地方特色產業加值再發展工業區為開發定位，園區內基地開發面積為141.15公頃，其中供廠商建廠的產業用地共84.8公頃，可引進產業類別分別為食品、飲料、塑膠製品、基本金屬、金屬製品、機械設備、電腦、光學製品及電子零組件、汽車及其零件等產業，並依相關法令規定排除非屬低污染產業，預計116年完成開發。（編輯：黃世雅）1130129