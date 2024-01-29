更多編輯台推薦新聞：
圖輯／謝淑薇台灣網壇第一人 回顧8座大滿貫冠軍之路
運動

圖輯／謝淑薇台灣網壇第一人 回顧8座大滿貫冠軍之路

黃色小鴨重返台灣霍夫曼讚高雄進步多 圖輯回顧10年前百萬朝聖人潮
生活

黃色小鴨重返台灣霍夫曼讚高雄進步多 圖輯回顧10年前百萬朝聖人潮

加州小學恢復書寫體教學 學生重拾老派寫字方式：很漂亮
國際

加州小學恢復書寫體教學 學生重拾老派寫字方式：很漂亮

文化幣可以幹嘛？不能買拍立得化妝品 使用規則優惠一次看
文化

文化幣可以幹嘛？不能買拍立得化妝品 使用規則優惠一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台中捷運藍線獲核定 估10年完工通車
首頁 / 地方

台南七股科技工業區 首批產業用地公告出售

2024/1/29 18:41（1/29 19:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台南市長黃偉哲（右）29日出席在永華市政中心舉辦的七股科技工業區產業用地招商記者會，首次公告出售土地共12.6公頃，計有15筆土地可供廠商申購，鼓勵有設廠需求的相關業者進駐。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年1月29日
台南市長黃偉哲（右）29日出席在永華市政中心舉辦的七股科技工業區產業用地招商記者會，首次公告出售土地共12.6公頃，計有15筆土地可供廠商申購，鼓勵有設廠需求的相關業者進駐。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年1月29日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南29日電）台南市政府今天於永華市政中心舉辦七股科技工業區產業用地招商記者會，公告首次出售工業區內12.6公頃、計15筆土地，每坪平均售價約新台幣6.5萬元，邀請業者進駐。

台南市長黃偉哲致詞表示，七股科技工業區經過前台南縣長蘇煥智、前台南市長賴清德任內努力，直到現在終於開始開花結果，工業區鄰近台17線、台61線等交通要道，且距離南科台南園區、台南科技工業區都很近，周邊還有新吉工業區，容易匯聚形成產業鏈，未來發展可期。

黃偉哲強調，七股科技工業區建廠產業用地採附條件買賣，要求進駐廠商於期限內完成建廠營運，才能取得產權，目的是為避免廠商搶購囤地及炒作土地，歡迎有心投資台南的企業把握時機進駐，市府會全力協助。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台南市政府經濟發展局提供資料指出，今日首次公告出售土地共12.6公頃，計有15筆土地可供廠商申購，每坪單價介於6萬3471元至6萬6447元，可選擇一次或分期繳款等方式購地，明天起受理申請，受理期限至今年7月31日。

經發局指出，七股科技工業區以南科中下游支援工業區、地方特色產業加值再發展工業區為開發定位，園區內基地開發面積為141.15公頃，其中供廠商建廠的產業用地共84.8公頃，可引進產業類別分別為食品、飲料、塑膠製品、基本金屬、金屬製品、機械設備、電腦、光學製品及電子零組件、汽車及其零件等產業，並依相關法令規定排除非屬低污染產業，預計116年完成開發。（編輯：黃世雅）1130129

#七股
#黃偉哲
#台南市
#蘇煥智
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.32