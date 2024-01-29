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台南南科特定區安定東路東延通車 助紓解尖峰通勤

2024/1/29 11:57（1/29 12:21 更新）
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台南市南科特定區5-40m（安定東路向東延伸）計畫道路通車典禮29日舉行，市長黃偉哲（中）等人出席。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年1月29日
台南市南科特定區5-40m（安定東路向東延伸）計畫道路通車典禮29日舉行，市長黃偉哲（中）等人出席。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年1月29日
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（中央社記者楊思瑞台南29日電）台南南科特定區5-40m（安定東路向東延伸）計畫道路今天通車，提高南科園區從業人員通勤便利性，並串連未來周邊南科特定區各開發區塊，有助加速促進區域產業經濟發展。

台南市長黃偉哲上午出席通車典禮致詞表示，備受關注的南科特定區5-40m道路完工通車，40米大道相當寬敞，對紓解南科園區通勤尖峰時段車潮有很大幫助，尤其南科這幾年蓬勃發展，從業人員數已突破9萬5000人，將滿10萬人，車流往來非常大。

黃偉哲表示，為避免南科通勤像竹科一樣壅塞，無論是北外環或區內聯通道路，市府都會努力推動，讓南科人有更寬敞安全道路。

台南市政府工務局提供資料指出，因應南科園區迅速發展，市府於民國110年優先啟動南科特定區5-40m、10-30m計畫道路開闢工程，其中10-30m（今北園五路）已於111年11月15日通車；5-40m道路（安定東路與直加弄大道口）向東延伸，銜接北園五路，路寬40公尺、全長約1024公尺，今天正式通車。

工務局強調，南科北側兩條聯外道路完工後，可紓解分散園區南科七路及直加弄大道交通，通往國道1號直接銜接安定交流道，分擔市道178線尖峰時間車流，紓解交通尖峰帶來的車潮壅塞問題，為南科周遭建設添利多。

工務局指出，另外，國道1號安定交流道及市道178線、南科特定區東側的南137線均已拓寬通車，特定區南側新港社大道與南科聯絡道路口轉向改善工程也已大致完工，預計3月通車。

工務局指出，北外環樹谷聯絡道預計114年通車，並正規劃設計善化溪埔中路拓寬暨新闢路段，同時積極向交通部爭取國道8號交流道改善及南133線路口立體化工程，以及烏橋中路向北跨曾文溪銜接市道173線新闢道路工程。（編輯：陳仁華）1130129

台南市南科特定區5-40m（安定東路向東延伸）計畫道路29日通車，將有助紓解南科園區通勤尖峰時段車潮。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年1月29日
台南市南科特定區5-40m（安定東路向東延伸）計畫道路29日通車，將有助紓解南科園區通勤尖峰時段車潮。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年1月29日
#南科
#黃偉哲
#台南市政府工務局
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