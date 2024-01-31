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10年見證轉變 港市聯手重塑高雄港灣新未來

2024/1/31 18:10
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（中央社記者蔡孟妤高雄31日電）黃色小鴨睽違10年再訪高雄，見證近年港市合作成果。高雄市都發局今天透露未來規畫，包括原港務候工室改建智慧旅店，預計今年第1季試營運，21號碼頭後線土地也將對外招商。

高雄市政府都市發展局長吳文彥指出，縱覽世界獨具魅力國際港灣城市，一般都具備山海河港等地理條件，高雄得天獨厚擁有壽山、高雄港及愛河等城市特色。

高雄港市發展唇齒相依，自1998年前市長謝長廷以「海洋首都」定位，創造愛河友善親水綠色廊道；2005年陳其邁代理市長時開啟市港合作契機；陳菊接棒市長接續建設真愛碼頭、光榮碼頭，成功結合愛河與高雄港區，並推動亞灣區重大公共建設。

吳文彥說，歷經近20年蛻變，高雄已成為台灣最具國際指標的港灣水岸都會，保有獨特港口風貌場域，包括駁二藝術特區、棧貳庫KW2及大港倉棧庫群等，以及愛河灣遊艇碼頭與水上遊憩樂園；同時致力推動亞灣2.0智慧科技創新園區，吸引嶄新科技產業旗艦聚落進駐。

都發局今天新聞稿表示，在行政院亞灣2.0計畫支持與港市合作互信基礎下，目前高捷Y15聯合開發案已由捷運局進行招商；西側緊鄰的21號碼頭後線土地，也預計今年第1季由高雄港區土地開發公司對外招商。

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另外，緊接駁二藝術特區的原港務候工室改建為智慧旅店，預計今年第1季試營運；大港倉2期倉庫群改建朝設計旅店規劃預計今年招商；既有棧庫群配合產業需求，持續媒合技術業者，作為5GAIoT體感育樂創新應用場域。

未來持續透過都市計畫，導引城市發展願景與生活想像，賦予土地更佳彈性使用，創造產業生活多元使用，及水岸公共環境，在中央政策計畫支持與港市攜手合作下，吸引更多國際合作及產業投資，讓高雄都會港灣不斷轉型。（編輯：孫承武）1130131

#吳文彥
#高雄市都發局
#謝長廷
#高雄市
#愛河灣
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