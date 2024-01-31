校園事件頻傳 議員揭北市通報數增、成立數反降

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（中央社記者陳昱婷台北31日電）霸凌及不當管教等校園事件頻傳，台北市議員應曉薇揭露，台北市近年來通報數連年增加，去年光是性平事件就通報逾千件，調查後成立數卻下降，呼籲教育局檢討。

台北市教育局回應，有關個別校園事件成立與否，取決於各案調查人員調查結果及實際情事，不同校及不同案件間並沒有因果關係，疑似通報數及事件成立數也沒有因果或固定比例關係。

國民黨台北市議員應曉薇今天發布新聞稿表示，近日發生多起校園事件，其中不少是教師失職，例如中正區某幼稚園去年12月中旬發生不當管教案件，教師疑似情緒失控，竟對6歲的自閉症學童咆嘯，甚至動手搶奪雨傘。

應曉薇指出，台北市各級學校校園事件通報數連年增加，去年光是性平事件通報就破千件，校園霸凌事件則從110年的160件上升至112年的265件，不當管教也從66件上升至81件，但成立數卻未有增長，霸凌與性平事件更是下降。

應曉薇質疑，通報數上升、成立數卻持平或下降，究竟是誤會一場，還是教育局倦怠、消極；她呼籲教育局通盤檢討，並嚴格審理不適任教師。

教育局表示，針對中正區某幼稚園疑似不當管教案件，教育局去年12月29日接獲國教署函轉家長陳情後，隨即依「教保相關人員違法事件調查處理辦法」，在今年1月11日組成調查小組，將嚴正處理此案、勿枉勿縱。

教育局強調，台北市對性平、霸凌或不當管教等校園事件皆零容忍，呼籲各校及教師以正向管教方式提供教保服務。（編輯：張銘坤）1130131