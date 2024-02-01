憂心影響台灣白魚棲地 埔里居民反對旅館開發案

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（中央社記者蕭博陽南投縣1日電）埔里農莊公司規劃旅館開發案，居民憂心影響保育類台灣白魚棲地，今天表達反對訴求，請財團停止開發山林、撤銷旅館開發案；埔里農莊公司表示，秉持永續理念尋求共識，共同實踐「里山精神」。

埔里農莊股份有限公司規劃在埔里鎮一新里興建大型旅館，居民憂心影響台灣白魚棲地及種植茭白筍用水，業者今天與居民溝通，居民認為，台牛坑溪上游是保育類野生動物台灣白魚重要棲地，近年向相關單位陳情未獲積極回應，里民無奈組成守護團體，要守護美好山林及野生動物棲地。

埔里農莊公司發布新聞稿表示，向政府提出旅館、休閒農場開發申請案，透過「里山倡議」概念以最低人為介入規劃模式，運用在地自然、農業地景優勢推展永續、生態旅遊，針對居民質疑開發案周邊已有大面積整地，並非偷動工開發，而是居民將農業整地誤認為開發行為。

里民憂心開發影響台灣白魚棲地，埔里農莊公司指出，過去農業部農村發展及水土保持署南投分署會議紀錄和街景照片佐證，台灣白魚棲地上游野溪過往遇豪大雨，易造成兩岸崩塌土石流失，河道長期乾旱成為地下伏流水，有鑑於此，水保署在會議上強調公私合作整治野溪以營造棲地。

埔里農莊公司表示，承襲公部門呼籲，秉持企業責任及共好理念，在持有土地野溪申請水土保持工程整治，及無償提供土地給水保署進行后湖橋上游野溪整治工程，以維護台灣白魚棲地，開發案使用地下水源也已申請合法水權，目前開發案依法申請，尚在規劃初期，環境影響有專家把關。

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南投縣政府觀光處表示，埔里農莊公司去年5月26日申請「南投縣埔里鎮一新遊憩用地（旅館）開發申請案」，興辦事業計畫及農業用地變更使用，規劃在埔里鎮26筆地號、面積8.72公頃山坡地保育區農牧用地、林業用地，申請變更為遊憩用地，經縣府召開審查，原則同意在案。

縣府表示，此案仍須辦理農業用地變更使用審查（農業處）、水土保持規劃書審查（農業處）、環境影響評估（環保局），符合各單位相關法規並取得建設處開發許可審查同意後才能開發；另外，業者申請里山森活渡假村興辦事業，因申請文件格式不符規定，今年1月9日退回補正。（編輯：陳仁華）1130201