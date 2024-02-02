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疫情升溫 台東縣衛生所加開XBB及流感疫苗接種

2024/2/2 14:57
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（中央社記者盧太城台東縣2日電）考量COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情再度升溫，台東縣政府今天宣布，台東縣內衛生所除了接種率高的關山鎮等3鄉鎮外，其餘3日至6日加開XBB及流感疫苗夜間和假日門診。

台東縣衛生局今天發布新聞稿表示，考量國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情再度升溫，且接種疫苗後約需2週才會產生保護力，為方便民眾於春節前可接種疫苗，台東縣衛生所除關山鎮、太麻里鄉及金峰鄉外，將於3日至6日加開夜間和假日接種診次。

台東縣長饒慶鈴呼籲，年滿6個月以上民眾，尤其是65歲以上長者及慢性病患等高風險族群，盡快接種XBB疫苗及早獲得保護力，降低感染COVID-19後發生重症和死亡風險。

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衛生局表示，疫苗有莫德納和Novavax兩種廠牌，均安全有效，12歲以上民眾可選擇1種廠牌接種，年滿6個月以上至11歲兒童則依核准適應症，僅限接種莫德納XBB疫苗。年滿6個月至4歲幼兒、65歲以上長者、免疫力低下或慢性病患者，應儘早接種流感疫苗及XBB疫苗，以及時獲得保護力，減少病毒對健康的威脅。

衛生局表示，關山鎮、太麻里鄉及金峰鄉因接種率高，因此未加開接種診次。（編輯：謝雅竹）1130202

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