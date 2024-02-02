提升公共參與 台東青年事務發展委員會招募委員

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（中央社記者盧太城台東縣2日電）台東縣政府提升青年公共參與力及關心青年議題，即日起至3月5日台東縣青年事務發展委員會公開招募10名委員。對象以在台東就學、就業或設籍於台東18歲至40歲青年。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，台東縣長饒慶鈴為全面整合青年相關事務及協助青年發展，提供青年「跨世代參與對話零距離」的支援平台，於民國111年7月成立青年事務發展委員會，今年即將邁入第2屆，希望透過招募青年委員，促使青年積極為公共事務發表意見，為台東青年打造更多發展機會。

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饒慶鈴表示，青年無邊無際的創意發想力是社會進步的源頭，也是永續的希望所在，青年委員將積極參與邀請相關會議或活動，提出建言與想法，並負有蒐集及傳遞青年意見的任務。透過這個機會，青年也能建立與其他有志青年聯繫，促進友誼合作並能深入了解青年關心的議題，勾勒出台東青年未來的藍圖。

聘期自113年7月1日起至115年12月31日止，台東縣政府歡迎踴躍報名。（編輯：郭諭儒）1130202