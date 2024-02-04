蔣萬安將會東京都知事 交流韌性城市等議題

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（中央社記者陳怡璇台北4日電）東京都知事小池百合子將到訪台北，台北市長蔣萬安今表示，雙方互動一直都很密切，將交流韌性城市、人口政策等議題，並互相學習聽障奧運會、世壯運等經驗。

蔣萬安今至2024台北年貨大街榮濱商圈走街，被媒體堵訪時問及是否7日要與小池百合子見面。蔣萬安證實並表示很開心，副市長李四川先前去東京參加全球城市永續論壇高峰會時，就曾當面相邀，雙方互動密切。

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蔣萬安說，將針對因應極端氣候的韌性城市、人口、產業創新等交換意見；而東京2025年要辦聽障奧運，北市則要辦世界壯年運動會，也會就此議題互相學習交流，也希望帶小池百合子多參訪北市建設。

另外，媒體提問台糖梅花肉片檢出禁用瘦肉精西布特羅數值超標一事。蔣萬安說，第一時間全面稽查，衛生局回報，豬肉來源的信功實業股份有限公司，在北市的供應量不大，但已下令預防性下架，檢驗合格後才會重新上架。（編輯：張銘坤）1130204