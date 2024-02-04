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計程車5日起調漲春節價 各縣市加收時間、費用一次看
首頁 / 地方

廢礦區土地變更 侯友宜盼快速修法地方全力配合

2024/2/4 18:43（2/4 18:56 更新）
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新北市長侯友宜（前）4日針對廢礦區土地變更問題表示，已在民國108年對礦區居住的權益問題反映給中央，盼中央能夠快速修法，地方一定全力配合。中央社記者王鴻國攝 113年2月4日
新北市長侯友宜（前）4日針對廢礦區土地變更問題表示，已在民國108年對礦區居住的權益問題反映給中央，盼中央能夠快速修法，地方一定全力配合。中央社記者王鴻國攝 113年2月4日
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（中央社記者王鴻國新北4日電）新北市長侯友宜今天針對廢礦區土地變更，市府跟中央就計畫實施者好像不同調表示，希望中央能夠快速修法，地方一定全力配合。

總統當選人賴清德位於廢礦區的萬里老家，曾在選前引發討論。國土署1月26日邀集經濟部及新北市等6縣市就廢礦區土地盤點狀況、合法使用權益保障等議題，共同研商廢礦區土地通案處理原則。

新北市代表會中建議，可考慮修正非都市管制土地規則第37條及子法，解套礦權遭廢的礦業用地困境。據自由時報今天報導，國土署希望由地方政府制定非都市土地使用分區圖，扛起實施者責任。

侯友宜今天下午參加第17屆聯合盃作文大賽全國頒獎典禮前接受媒體聯訪時表示，新北市已經在民國108年對礦區居住的權益問題反映給中央，希望中央能夠快速修法，地方一定全力配合。

另外，媒體也詢問對於台糖豬肉驗出瘦肉精，新北市有何防制機制。侯友宜表示，新北市在第1時間也稽查台糖梅花肉並送驗，會不定期做抽檢，希望能夠為食安做嚴格守護。

侯友宜也針對地方發起罷免行動連署已逾1萬份的問題表示「我努力拚市政建設」。（編輯：方沛清）1130204

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